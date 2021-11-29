名医基层常坐诊 优质服务在家门

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为更好地解决群众就医难题，浙江湖州近年来积极统筹推进医疗改革：组建城市医联体和县域医共体，让居民在家门口就能享受到优质医疗服务；通过调整服务价格、创新诊疗模式等方式，促进公立医院发展，优化就医体验。

今年3月，习近平总书记在福建三明考察时强调：“三明医改体现了人民至上、敢为人先，其经验值得各地因地制宜借鉴。”

近年来，浙江湖州因地制宜借鉴三明医改经验，以浙江省“三医联动”“六医统筹”改革试点为契机，坚持党委政府“一把手”负责制，统筹推进医改。在建设优质高效的整合型医疗卫生服务体系、深化公立医院综合改革等方面取得积极进展，较好地缓解了群众看病就医难题。

湖州医改有哪些好做法？近日，记者随国家卫健委来到湖州，采访调研当地推广三明医改经验的情况。

推动医疗资源下沉

提高基层服务能力

“孙奶奶，最近血压怎么样？”在湖州市吴兴区八里店镇卫生院专家门诊室内，全科医生费岚拿着手机与远在湖州市第一人民医院的3名专家一起给孙奶奶会诊。记者看到，手机屏幕上显示湖州市第一人民医院的药剂科、内分泌科和心血管内科专家同时在线。他们从各自的专业角度，给孙奶奶提供诊疗意见。

家住八里店镇的孙奶奶今年85岁，患有高血压、糖尿病等多种疾病，腿脚不方便。在孙子小章的陪同下定期到卫生院看病。“家就在附近，走路就能过来。”小章说，过去只能去市区的大医院，来回都折腾，很不方便。医联体建立后，在卫生院就能看病，方便了许多。

八里店镇卫生院院长叶青介绍，湖州市第一人民医院每周会派出不同科室的专家来卫生院专家门诊室坐诊。如果专家碰巧没空，就通过手机登录移动多方视频会议系统“云视讯”，在全科医生协助下给患者进行远程诊疗。如果卫生院的全科医生遇到疑难病症，也可以通过“云视讯”咨询湖州市第一人民医院的有关专家。

2019年3月，八里店镇卫生院被纳入湖州市第一人民医院医疗保健集团统一管理，成为医院八里店院区。医院通过派遣专家名医、远程诊疗等手段，对卫生院的业务学习、制度建设、设备投入等给予帮助和指导。“通过城市医联体建设，卫生院的专业科室不断健全，医疗服务能力和水平得到进一步提升，辖区居民在家门口就能享受到优质的医疗服务。”叶青说。

湖州市委书记王纲介绍，为了让城乡居民看得起病、看得好病，湖州市整合医疗资源，按照“一家人、一盘棋、一本账”原则，将全市划分为10个网格，组建2个城市医联体和8个县域医共体，将优质医疗资源“沉”到基层，不断提高基层医疗卫生服务能力。2020年，全市基层就诊率和县域就诊率分别达到73.1%和90.5%。

促进公立医院发展

改善患者就医体验

走进湖州市中心医院门诊大厅，优美的钢琴曲飘入耳中。一名女士正在一架白色的钢琴前弹奏，吸引了不少人驻足欣赏。

漫步在湖州市中心医院，墙上挂着书法、摄影作品；“健康号”“春风号”两辆电动车招手即停，免费接驳患者；不会使用智能手机的老人可以到人工窗口，还有志愿者陪伴就诊……湖州市中心医院党委书记马建明说，医院通过打造公共区域艺术景观，提供多种便民服务，给患者带来更好的就医体验。

近年来，湖州市采取有力措施，促进公立医院高质量发展。全面落实公立医院党委领导下的院长负责制，市级医院和县域医共体牵头医院全部开展现代医院管理制度试点。各市县医院通过全面合作、重点合作、专科合作等形式与上海、杭州等大城市的13家高水平医院建立了良好的合作关系。目前，湖州市5家市级医院全部建成三级甲等医院。

调整服务价格，优化公立医院运行机制。湖州市落实国家组织的“4+7”药品集中采购中选结果，扩大试点范围。开展以日均费用为主要评价指标的抗微生物药品集中采购工作，一年节省药品费用约1亿元。完成第三轮全市域公立医院医疗服务价格调整，腾出调价空间2.5亿元，节约患者支出约5000万元。目前，全市公立医院医疗服务收入占比达到35.1%，药占比降为21.7%。

创新诊疗模式，改善患者就医体验。湖州市公立医院围绕智能化、一体化、便捷化，探索出“诊间全记账、诊后一次付”的“医后付”模式，有效缓解患者看病反复排队、反复付费的堵点。全市搭建“影像云”系统，检查拍片全部电子化，取消胶片收费，累计节约患者胶片费用支出达3.3亿元。

推进公立医院薪酬改革，调动医务人员积极性。湖州市科学核定薪酬总量，建立以书记院长年薪制、业务骨干年薪制、特定岗位津补贴和重大贡献激励等为重点的全员岗位工资制。2020年全市公立医院人员工资支出占比达46.6%，人均工资性收入达19.23万元，较2015年的13.19万元增长约46%。

注重疾病预防筛查

提升慢病管理水平

“金山银山，健康身体才是最好的靠山。”在湖州市安吉县灵峰街道大竹园村卫生服务站健康宣教室内，这句话非常醒目。健康宣教室安装有一台网络电视，电视前设有20多个座位。平时，村民就诊之余可以收看健康生活知识视频。

健康宣教室的一角还设有健康小站，安装了两台智能检测仪器。村民可以进行血压、血氧浓度、身高体重、体温体脂等测量。安吉县中医院上墅院区执行院长朱军娜介绍，村民只需刷身份证，测量的健康指标就能实时上传到健康账户。家庭医生可以通过手机APP查看村民的健康指标。如果出现异常就会进行干预。

成立于2006年的大竹园村卫生服务站，与其他134家村级卫生服务站一起纳入安吉县中医院医共体管理。在站内轮岗的安吉县中医院上墅院区医生蔡静微，将许多精力投入丰富大竹园村的“健康地图”，比如哪些老人需要重点关注，哪些慢病患者需要定时上门随访检查等。到了每年免费体检时间，她会带领医务人员上门告知村民体检时间和注意事项。体检结束后，还会帮助解读体检报告，提醒相关健康注意事项。

近年来，安吉县对各级医疗机构实行医保资金总额包干制度。具体做法是，根据3家医共体各辖区居民人数，按比例分配每家医共体的医保资金总额，每家医共体再根据同样的方式分配给下辖乡镇卫生院各自的医保资金总额。各级医疗机构均按照“总额预付、结余留用、超支合理分担”的方式使用医保资金。如果群众少生病，医共体成员单位就有医保资金结余，可以对结余资金进行自主支配，从而提高了进行健康管理的积极性。

安吉县人民医院院长宁建文介绍，医保资金总额包干制度施行后，安吉县人民医院更加注重“治未病”。医院定期安排专家到村里进行科普讲座，定期组织力量帮助乡镇卫生院和卫生服务站对群众进行健康筛查。近年来，共筛查发现高血压患者4000余人，糖尿病患者1300多人。今年以来，医院医护人员共下沉2100多人次到所辖的6个分院进行帮扶，有效提升基层慢病管理水平。

《 人民日报 》（ 2021年11月29日 13 版）