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山东11月27日新增确诊病例2例，为印度、德国输入

2021年11月28日09:22 来源：央视网

　　据山东卫健委，11月27日0时至24时，山东省报告新增确诊病例2例，分别为印度、德国输入（青岛2例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

　　当日新增治愈出院境外输入确诊病例1例（青岛1例），解除医学观察的密切接触者40人。

　　截至11月27日24时，全省报告现有确诊病例31例（其中境外输入28例，本土3例）。

　　2020年1月22日至2021年11月27日24时，全省累计报告确诊病例1017例（其中境外输入214例，本土803例），累计治愈出院确诊病例979例（其中境外输入186例，本土793例），累计死亡病例7例。累计追踪到密切接触者40661人，尚在医学观察的密切接触者641人。

　　全省报告无新增无症状感染者，当日无解除医学观察无症状感染者，尚在医学观察的无症状感染者14例（其中境外输入9例，本土5例）。

(责编：申佳平、陈键)


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