胰岛素集中采购开标 平均降价48%

从国家医保局获悉，胰岛素专项国家组织药品集中采购于11月26日在上海开标，产生拟中选结果，拟中选产品平均降价48%，预计每年可节约费用90亿元。

据介绍，本次集采涵盖临床常用的二代和三代胰岛素，包括16个通用名品种。全国医疗机构首年采购需求量约2.1亿支，按集采前价格计算，涉及采购金额约170亿元。

胰岛素是糖尿病患者控制血糖的重要药物，在糖尿病治疗中具有不可替代的地位，由于胰岛素需要长期使用，虚高的价格给患者带来沉重负担。本次集采各内外资企业均有产品中选，拟中选产品既包括医疗机构常用的知名企业产品，也包括新兴企业产品，在降低虚高价格的同时，与临床实际需求实现了较高的匹配度。“以临床常用的甘精胰岛素为例，从平均180元/支降至70元/支左右，每位患者每年可节约费用4000元左右。”国家医保局有关负责人告诉记者。

据了解，本次集采坚持“招采合一、量价挂钩”，在前期药品、耗材集采探索的成功经验基础上，针对胰岛素特点优化了采购规则。一是充分尊重临床选择，保持临床用药稳定性，减少替代风险；二是相同治疗目的和临床作用机制的不同通用名胰岛素合并竞争，兼顾了临床使用需求和竞争的充分性；三是高度重视中选产品供应，针对胰岛素生产和使用特点，通过产能摸底调查、预留足够生产准备时间等方式，多措并举保障供应。

“本次胰岛素专项采购是国家组织药品集采首次拓展到生物药领域，是集采改革进程中一个重要的里程碑，不仅促使胰岛素价格回归合理水平、惠及更多患者，对于完善集采制度、实现改革目标也具有重要意义。”国家医保局有关负责人表示。