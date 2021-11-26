冬季脑血管疾病高发 医生教您这样预防

冬季是脑血管疾病的高发季节，每年的11月到次年2月，因脑血管疾病就诊的患者相对较多。天津医科大学第二医院保健医疗部/老年病科副主任医师王仲言提示，特别是老年人及脑血管疾病患者冬季应注意保暖，预防疾病发作。

“冬季脑血管疾病高发。”王仲言医生介绍，一方面是因为气温波动。气温波动幅度大会直接加重内皮细胞的损害，或诱导机体凝血纤溶系统自我调控机制崩溃，导致脑血管疾病的发生；寒冷季节血液粘度增高，促使血栓形成，加之冷空气刺激会使机体远端血管发生痉挛，小血管出现缺氧、坏死等变化，进一步增加了脑血管疾病发生的可能。另一方面是因为血压波动。冷空气以及较大温差会导致交感神经出现兴奋，外周血管反复收缩、扩张，血压随之上下波动。高龄和动脉硬化程度较重人群的血管弹性下降，无法通过自身调节血压的波动，会引起血压快速升高或较大幅度的波动，极易导致脑血管疾病的发生。

那么，在冬季该如何预防脑血管疾病的发生呢？王仲言医生表示，注意保暖，避免严寒刺激，在外出活动时要注意添加衣服，尤其要重视头部、面部、手部的保暖，宜戴帽子、围巾、口罩和手套。合理运动，冬季运动宜迟不宜早，上午10点至下午3点是冬季户外锻炼的黄金时间。补充水分，血液可能因气温变化而变得粘稠，平时应当注意多饮用温开水，建议成年人每日摄入水量为1500～2000mL。

王仲言医生还提示，高血压和高血脂都属于脑卒中发生的危险因素。预防脑卒中发生的第一步就是进行健康管理，包括控制钠盐摄入量、少吃油腻食物、适度运动、戒烟限酒等。另外，正在服用降血压和控制血脂等药物的人群，每天都要按时服药，定期测量血压，如血压波动较大或控制不佳要及时到医院就诊。

（视频制作：实习生宋怡静）