“互联网+健康”实现患者健康的自我管理（健康直通车（第73站））

远程会诊、在线随访、预约诊疗、移动支付……随着“互联网+”在医疗健康领域不断延伸，群众看病更加方便，大大增强了就医获得感。

近年来，我国“互联网+医疗健康”发展迅速。尤其在新冠肺炎疫情后，线上医疗服务遍地开花，多部门出台政策推动“互联网+医疗健康”规范发展。“互联网+医疗健康”有何发展趋势？行业如何共建数字化医疗健康生态圈？日前丁香园·丁香医生生态合作伙伴大会在上海举行，医疗健康领域人士对相关话题进行了深入探讨。

趋势：发展中规范，规范中发展

“突如其来的新冠肺炎疫情是一次特殊的全民健康教育，给广大患者、医生带来了强制性互联网医疗体验。”中国社会科学院健康业发展研究中心副主任陈秋霖说，经此一役，患者、公众以及医生和医院，无论是医疗服务的供方还是需方都认识到互联网医疗非常有价值，疫情将中国的互联网医疗加速推进到全面发展的阶段。

在陈秋霖看来，当前互联网医疗发展还面临很多挑战，“政策上比较关注医保接入、首诊禁令、处方药线上销售、数据产权和安全、医生多点执业等方面的问题；从行业看，目前还处于起步阶段，一些互联网医院是‘为了应付而建设’”。

“一方面，‘互联网+医疗健康’必定会发展，当互联网渗透到衣食住行方方面面的时候，不可能还存在一个禁区叫医疗健康。”陈秋霖说，但由于医疗有特殊性，互联网医疗领域注定是一个监管很严的领域，因为医疗必须是一个全程监管、全程可追溯、责任可倒追的过程。

在丁香园创始人、董事长李天天看来，大监管时代的到来是一件好事情，可以让行业的发展更加规范，走得更远。

未来互联网医疗行业发展趋势将会如何？陈秋霖给出了自己的答案——在创新中规范、在规范中创新，建议各方遵循规律，规范创新。

遵循规律方面，陈秋霖解释，互联网平台要遵循医疗发展的规律，推动互联网医疗服务产品的标准化规范化，符合医改的方向，防止线下存在的问题线上化；而医疗机构要遵循互联网的发展规律，互联网医院不是简单地把医疗服务从线下搬到线上，而是运营体系的重塑，互联网医院的运营也需要投入人力、物力、财力，同时还要充分认识平台经济的机制。

规范创新方面，陈秋霖提出，互联网医疗领域目前并未成形，很多东西还在探索，还需要持续的模式创新。

“互联网医疗是线下医疗的补充和延伸，可以更好地实现诊前诊后服务，解决医患信息不对称，延伸医患沟通渠道，帮助医患建立长期的信任，所以我们要更全面认识互联网医疗的价值，给予合适的定价，鼓励、调动医院和医生提供互联网医疗服务的积极性，使其持续发展。”他说，“另一方面，更关键的是持续的制度创新。”要用好试点政策，勇于探索推动关键问题的突破，同时也要加强对规范监管的创新。

方向：融合共建健康产业生态圈

陈秋霖强调，“互联网+医疗健康”并不只是互联网诊疗，还包括了公共卫生、家庭医生签约和药品医保、教育、科普、人工智能等多方面领域的深度融合，“这也是我们所期待的‘互联网+医疗健康’真正应该发展的方向，当前健康领域的开拓还不足，期待未来互联网医疗能够更多和物联网、人工智能深度融合，向前端垂直整合，和相关的产业链形成一个生态圈。”

融合共建健康产业生态圈也是业界的愿望。“与普通的互联网不一样，我们一直把自己定义为产业互联网。”李天天表示，产业互联网连接的是产业，推动是产业与产业、产业与用户、用户和用户之间的互动，“在今天这样一个融合的时代，我们希望跟产业进行深度融合，与合作伙伴一起共建产业生态圈，并且让这个生态圈变得更加良性健康。”

在阿斯利康中国总裁王磊看来，共建健康产业生态圈离不开政府、行业、学校、医院等各方协同，“在行业上，我们越来越认为大家不是相互竞争的格局，整个健康产业都应该团结起来做一些事情，推动行业数字化、融合发展”。

“另外，我们特别看重学校。高校的研发能力可赋能产业实现科学成果转化。”王磊说，“同时，我们希望各种产业创新成果能够在医院落地，助力临床发展，而且医院本身也是创新产生的地方，很多医生在做成果转化，不仅仅是临床执行，让人感到非常振奋。”

王磊强调，建设健康产业生态圈，首先要把患者的利益想清楚，以患者的利益为出发点，看患者是不是满意、能不能接受，同时还要注意医疗机构的效率，如果能把这几个方面结合好，这样的生态圈就是有生命力的。

展望：互联网助力以患者为中心

在医疗行业，长期以来有一个备受争论的问题——到底是以患者为中心还是医生为中心？

“医疗服务有提供方和接收方，回到医疗服务的本质，谁才是接收方？我们认为还是患者。”丁香园副总裁初洋认为，无论是器械还是药品，最终受益的还是患者。“如果站在某一个小的方面去看以谁为中心，可能会觉得以医生为中心没有错，以患者为中心也没有错。但如果看整个大的医疗健康生态看，我会更倾向于以患者为中心。”

当前环境下，医疗企业真的做到“以患者为中心”了吗？对此，王磊坦陈，目前离“以患者为中心”尚有一些距离，大部分时间仍花在医生身上，实践中业务目标与患者利益存在矛盾之处，“企业在作取舍时，只有以患者利益为先，对不符合患者利益的直接否决，才是真正的以患者为中心。”

“我非常期待的是，中国的互联网创新能让患者加入到整个医疗过程中，使患者能够管理自己的健康。”陈秋霖表示，当前的医疗体系还是以医疗机构、以供方为中心，患者的参与感不足，而互联网提供了一个新方式，患者也许可以参与这个过程，“如果我们能做到这一点，就是互联网重塑医疗服务体系的重要体现，希望业界人士能够推动这样的工作。”