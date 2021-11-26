共同守护青少年心理健康（新论）

塑造和谐、温暖的家庭环境是青少年心理健康发展的关键一环。守护青少年的心理健康，家校需要同步协调、及时沟通

不久前印发的《中国儿童发展纲要（2021—2030年）》强调，促进儿童健康成长，能够为国家可持续发展提供宝贵资源和不竭动力。教育部对政协第十三届全国委员会第四次会议《关于进一步落实青少年抑郁症防治措施的提案》的答复中，明确提出，将抑郁症筛查纳入学生健康体检内容。青少年心理健康是一个不可忽视的重要公共卫生问题，关系青少年成长。全方位守护青少年的心理健康，需要运用生态系统理论的视角，双向互动共筑防线。

学校要运用毕生发展理论和“三全育人”理念，建立统一的课程制度，制定科学的课程大纲、课程标准、课程教材和评价体系。同时，要看到心理健康教育尤其是心理危机的干预，是一项特殊复杂、科学性和实践性极强的教育活动，亟须建立严格准入制度，加强师资队伍建设。学校应加强心理健康教育，为学生建立“一生一策”的心理健康档案。还应定期评估学生心理健康状态，实现不同学段档案信息的有效衔接，破解当前不同学段心理健康教育面临的困难。

习近平总书记强调：“家庭是人生的第一所学校，家长是孩子的第一任老师，要给孩子讲好‘人生第一课’，帮助扣好人生第一粒扣子。”塑造和谐、温暖的家庭环境是青少年心理健康发展的关键一环。家长对孩子的道德品质、身体素质、生活技能、文化修养、行为习惯等各方面都要重视起来，促进孩子身心全面健康成长。

守护青少年的心理健康，家校需要同步协调、及时沟通。家庭教育促进法明确指出，畅通学校家庭沟通渠道，推进学校教育和家庭教育相互配合。学校可以通过家访等形式充分了解学生成长的家庭环境，通过线上线下平台普及心理健康知识，引导家长树立正确教育观念、掌握正确教育方法。要密切配合落实“双减”政策，切实减轻孩子们不必要的课业负担，以保证充足的睡眠时间和一定的休闲时间。同时家校在心理危机的预防和干预方面要加强配合。学校应当通过深度辅导，及时了解学生家庭情况，从而建立长效和动态合作机制，同步协调、及时把握学生的心理动态。

培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，是我们坚持社会主义办学方向的必然要求。为此就要全面贯彻党的教育方针，发展素质教育，关心青少年的心理健康，形成多方参与的社会合力，着力构建优质均衡的基本公共教育服务体系，培养更多担当民族复兴大任的时代新人。

（作者为首都师范大学心理学院副教授）

《 人民日报 》（ 2021年11月26日 05 版）