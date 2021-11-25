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农行北京分行助力“信用+医疗”模式上线

2021年11月25日09:16 来源：人民网

近日，北京市石景山医院上线了由中国农业银行北京分行打造的“信用+医疗”就医模式。据介绍，该项模式聚焦就医环节患者频繁缴费排队的痛点，为信用良好的患者提供诊疗后“一次性缴费”，极大提升患者就医效率和体验。

据悉，“信用+医疗”模式充分利用“互联网+”技术，对就医流程进行优化，为患者提供“先看病，后付费”服务，实现了“一次诊疗，一次缴费”的就医体验，免去患者挂号、检查、取药等中间环节的重复排队缴费，切实为人民群众提供便利。农业银行北京分行充分发挥自身优势，通过提供金融支持、委派技术人员合作开发等方式，有力支持石景山医院“信用+医疗”模式成果落地。

农业银行北京分行有关负责人表示，石景山区在“信用+医疗”模式方面有着先进的试点经验，此次与石景山医院合作共建“信用+医疗”项目，对于推动地区银医合作，加快社会信用体系建设具有重要意义。下一步，农业银行北京分行将持续强化与各级医疗机构等机构合作，积极稳妥加快“信用+医疗”项目复制推广，以实际行动支持北京医疗机构完善信用体系建设，切实为市民提供更多便利、高效的就医环境。

(责编：曹淼、董童)


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