中科健康产业集团联合中国药科大学开展项目合作

近日，中科健康产业集团与中国药科大学共同签署“中科灵芝孢子油一类创新药申报合作”协议，双方将就一类中药创新药灵芝孢子油申报开展深度战略合作。中国药科大学博士生导师、江苏省肿瘤发生与干预实验室负责人、国家科技部“恶性肿瘤药物临床前药效学评价与服务平台”负责人郭青龙，中科健康产业集团董事长王连安及双方研发团队出席签约仪式。

签约仪式现场。受访者供图

根据协议，双方将按照国家药监局关于新药注册的相关要求，对灵芝和灵芝孢子中的有效成分进行分离、富集、科学配伍，研发具有自主知识产权的一类中药新药灵芝孢子油软胶囊。该项目药效学方向为抑制原发性肿瘤的发生及转移，缓解癌因性疲乏。计划将在2年内系统地完成中药资源学研究、处方依据、生产工艺研究、质量标准制订，分析方法验证、稳定性研究、药效学研究、长期毒性研究，急毒研究、临床方案等基础性研究工作，完成临床前研究，申请临床批件。

郭青龙在签约仪式上表示，针对此次合作，中国药科大学将发挥团队作用，充分调动专业资源，带动和提升企业创新药研发整体效率和水平，推动合作项目的临床前申报顺利进行。期待灵芝孢子油早日进入临床阶段，填补灵芝孢子油领域创新药物研发空白。

王连安提出：“中科一直与中国药科大学保持保持长期、稳定的深度战略合作伙伴关系，我们对此次合作相当有信心。中科始终专注中药现代化，致力于推动灵芝抗肿瘤创新药研发。在灵芝抗肿瘤领域，中科已获国家发明专利14项；具有新药证书1件，药品生产批文2件，新药临床批文3件。希望通过此次一类创新药中科灵芝孢子油申报战略合作的达成，能够进一步加速中科在研中药创新药物项目开发速度，实现更多从‘0’到‘1’的突破，推动更多中药抗肿瘤临床药品早日上市，为人类健康事业贡献力量。”