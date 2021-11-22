国务院联防联控机制：本轮疫情整体进入扫尾阶段

本报北京11月20日电 （记者王美华）国务院联防联控机制20日召开新闻发布会，介绍进一步做好冬春季疫情防控工作有关情况并答记者问。

国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，截至目前，本轮本土疫情波及的省份中，有8个省份连续14天以上无新增本土确诊病例。额济纳旗、黑河、大连等边境口岸城市疫情得到快速有效处置，多个省份在一个潜伏期左右控制住疫情，全国本轮疫情整体进入扫尾阶段。截至11月19日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗24亿2290.8万剂次，完成全程接种的人数为10亿7630.8万人。

“近期全球新冠肺炎新增确诊病例连续5周反弹，我国外防输入压力持续增大。”米锋表示，要继续巩固落实现有防控政策，加强口岸地区防控能力建设，守好外防输入第一道防线，落实“四早”要求，坚决做到发现一起、扑灭一起，最大限度减少对群众生产生活的影响。

会上，国家卫健委疾控局副局长吴良有介绍，目前全国的疫情整体呈现向好的形势，多省疫情均已得到控制。大连市疫情总体趋于平稳，病例数明显减少，风险持续下降，但局部地区仍然存在社区传播风险，需要警惕疫情的反复。

“这次疫情能在较短时间内得到控制，得益于我国较高的新冠病毒疫苗的接种率。”吴良有介绍，截至11月19日，我国疫苗接种已经覆盖12.25亿人，完成全程接种10.76亿人，人群覆盖率分别达到了86.9%和76.3%，加强免疫接种6573万人，为阻断新冠病毒传播、防止重症的发生等起到重要作用。

吴良有表示，下一步将全面深入系统总结本次疫情的经验教训，突出精准防控、坚持抓早抓小，进一步在推动防控措施落实上下功夫，持续推进疫苗接种工作，全力以赴做好冬春季和即将来临的元旦、春节疫情防控工作。