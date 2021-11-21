顾方舟：一颗糖丸护佑亿万儿童健康（奋斗百年路 启航新征程·“人民科学家”国家荣誉称号获得者）

10月29日，顾方舟雕像揭幕仪式在北京协和医学院举行，中国医学科学院北京协和医学院院校长王辰和顾方舟的女儿顾晓曼共同为雕像揭幕。一位被称为“糖丸爷爷”的科学家，以这种特殊的方式重“回”协和。

2019年9月29日，中华人民共和国国家勋章和国家荣誉称号颁授仪式在北京人民大会堂金色大厅隆重举行。顾方舟被授予“人民科学家”国家荣誉称号，妻子李以莞替他领回了勋章和证书。

顾方舟（上图，资料照片。新华社发），中国医学科学院北京协和医学院原院校长，著名的医学科学家、病毒学家、医学教育家。他在中国首次分离出脊髓灰质炎病毒，成功研制出首批脊髓灰质炎活疫苗和脊髓灰质炎糖丸疫苗，为我国消灭脊髓灰质炎作出巨大贡献，被誉为“中国脊髓灰质炎疫苗之父”。2019年1月2日，顾方舟平静地离开人世，享年92岁。

走活疫苗技术路线

脊髓灰质炎又称小儿麻痹症，是一种严重威胁儿童健康的急性传染病。20世纪50年代，脊髓灰质炎在我国多地流行。

1957年，31岁的顾方舟临危受命，带领研究小组调查了部分地区脊髓灰质炎患者的粪便标本后，从中分离出脊髓灰质炎病毒且成功定型。这是我国首次用猴肾组织培养技术分离出病毒，用病原学和血清学方法证明了Ⅰ型为主的脊灰流行，为控制脊髓灰质炎传播提供了流行病学资料。

1959年，顾方舟前往苏联考察脊灰疫苗情况时发现，“死”“活”疫苗两派各持己见，争执不下。死疫苗安全、低效且价格昂贵；活疫苗便宜、高效，但安全性还需要研究。中国究竟选择哪一条技术路线，没有人能解答。

顾方舟充分考虑国情国力，果断提出建议：我国要走活疫苗路线。1959年12月经原卫生部批准，我国成立脊灰活疫苗研究协作组，顾方舟担任组长，进行脊髓灰质炎疫苗的研究工作。

早在1958年，我国就决定在云南昆明郊区建立猿猴实验站。1959年1月，正在筹建的猿猴实验站改名为中国医学科学院医学生物学研究所，以此作为我国脊灰疫苗生产基地。

1964年，顾方舟举家迁居昆明。他下定决心，就在昆明扎下去，为这个事业干一辈子。顾方舟曾回忆：“那时候我们没有房子，住都没地方住，真是太艰苦了，可是大家在那个时候确实是勒紧了裤带，咬紧了牙关干。”

自己先试用疫苗

顾方舟制订了两步研究计划：动物试验和临床试验。在动物试验通过后，进入了更为关键的临床试验阶段。然而，谁来第一个做人体试验呢？

顾方舟决定，自己先试用疫苗。冒着可能瘫痪的风险，他喝下了一小瓶疫苗溶液。一周过后，生命体征平稳，没有出现任何异常。然而，顾方舟面临着一个更大的难题：大多数成人本身就对脊灰病毒有免疫力，必须证明疫苗对小孩也安全才行。那么，到哪里寻找学龄前儿童呢？谁愿意拿自己的孩子做试验呢？

“我是组长，我带头。”顾方舟抱来他当时唯一的孩子。“我们家小东不到1岁，符合条件算一个，你们还有谁愿意参加？”后来，实验室同事的五六个孩子都参加了这个试验，人数很快就凑齐了。

经历了漫长的一个月，孩子们生命体征正常，Ⅰ期临床试验顺利通过。1960年，2000人份疫苗在北京投放。Ⅱ期临床试验结果表明，疫苗安全有效。随后，顾方舟将受测人群从2000人扩大到450万人，在北京、天津、上海、青岛、沈阳等大城市展开了Ⅲ期临床试验，获得成功。

1960年12月，首批500万人份疫苗在全国11个城市推广，很快遏制了疾病蔓延的形势。投放疫苗的城市，流行高峰纷纷削减。

从液体疫苗到糖丸

面对逐渐好转的疫情，顾方舟丝毫没有松懈。当时，液体减毒活疫苗需要低温保存运输，不利于大规模推广。服用时，小孩还不愿意吃。

怎样才能制造出既方便运输、又让小孩爱吃的疫苗呢？顾方舟突发灵感：为什么不能把疫苗做成固体糖丸呢？经过一年多的研究测试，顾方舟终于成功研制出了糖丸疫苗。糖丸疫苗是液体疫苗的升级版：在保存了活疫苗效力的前提下，大大延长了保存期。

随着糖丸疫苗大规模生产，我国进入全面控制脊髓灰质炎流行的历史阶段。1975年，顾方舟团队又开始研制三价混合型糖丸疫苗。1985年，终于探索出了最佳配比方案，三价糖丸疫苗研制成功。1986年，三价糖丸疫苗在全国推广使用，为彻底消灭脊髓灰质炎提供了有力武器。

1990年，全国消灭脊髓灰质炎规划开始实施，此后几年病例数逐年快速下降。2000年，“中国消灭脊髓灰质炎证实报告签字仪式”在原卫生部举行，74岁的顾方舟作为代表郑重签名，标志着我国成为无脊髓灰质炎国家。

顾方舟一路艰辛跋涉，从未居功自傲。在顾方舟的遗体告别仪式上，门口悬挂着一副挽联：“为一大事来鞠躬尽瘁，做一大事去泽被子孙”。这是顾方舟一生的写照。

一颗小小的糖丸，护佑着亿万儿童的健康。顾方舟穷毕生之力，为我国消灭脊髓灰质炎工作画上了一个圆满的句号，也在我国公共卫生史上树立了一座永恒的丰碑。

《 人民日报 》（ 2021年11月21日 04 版）