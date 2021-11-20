2021营养研究与人群健康国际学术研讨会召开

“健康中国战略”和《国民营养计划（2017-2030年）》进入全面推进的关键阶段，在国家战略布局与国民健康需求双重驱动的背景下，大趋势呼唤进一步深化落实“健康中国”战略,而加快完善营养、人群健康的科学体系建设显得迫在眉睫。

日前，2021营养研究与人群健康国际学术研讨会在浙江省温州市温州医科大学顺利召开，会议采用国际连线、线上线下相结合的方式进行。

创新带来改变 研讨会成为青科会“亮丽名片”

世界青年科学家峰会已成为一张亮丽的“温州名片”， “营养研究与人群健康学术研讨会”作为峰会的重要分论坛，迄今已成功举办三届，其成效也得到各方面的充分肯定。本次会议的成功举办，对促进营养学界的学术交流和知识传播、提升营养学科的社会影响力将起到重要的作用。

凭借世界青年科学家峰会的广阔平台、国际视野，“营养研究与人群健康学术研讨会”以“责任、创新、合作——青年为人类可持续发展行动”为本年度议题，邀请营养学科领域的著名专家，聚焦营养学科前沿、举办面向青年学者的学术交流，分享营养学科领域的最新研究进展，达成共识、助推国民营养计划，为营养领域的青年科学家搭建交流平台，共创人类健康美好未来。

去年以来，一场席卷全球的新冠肺炎疫情，让大众对“健康”的关注和需求更加强烈。各级政府全面落实“健康浙江”战略部署，精准对标“全省前列、全国示范”，聚焦建设具有全国影响力、区域引领力的医疗高地，全力打造“健康浙江市域示范区”。在各方面共同努力下，健康温州行动稳步实施，健康环境、健康素养、健康服务、健康保障、健康产业等五大领域“齐头并进”。国民健康是国家可持续发展能力的重要标志，在“健康浙江”“健康温州”战略部署下，温州市市长娄绍光在开幕式上，肯定了连续三年举办这样高规格营养学术研讨会对推进世界青年科学家峰会的重要作用和深远意义。

温州市科学技术协会党组成员、副主席耿武军说：“研讨会不仅是青科会重要的分会场活动，更在三年不断创新中，成为峰会一大具有影响力的品牌论坛，它搭建的学术交流平台，有助于助推温州的营养梦、健康梦。”

科技力量延展 21位专家探讨营养健康新趋势

营养与健康不仅是重大民生问题，也是全世界关注的重要议题。

本次研讨会邀请国内外著名的营养科学、营养流行病学、多组学与生物信息学等领域的21位院士、专家、学者，聚焦“营养研究与慢性疾病”“营养研究与老年病科学”“流行病学与代谢性疾病的膳食干预”“特殊医用配方食品与衰老”与“营养研究的创新与挑战”等焦点问题，分享人群健康与营养领域的最新研究进展，深入研讨营养研究与人群健康促进发展蓝图，传播分享营养科学研究的前沿成果，进一步促进国际跨界合作与交流。

中国工程院院士陈君石在主旨报告中介绍了今年9月联合国秘书长古特雷斯在“食物系统高峰会议”上提出的可持续食物系统概念，这一概念突出体现在改变食物体系过程中，跨部门、跨领域、跨专业协同力的重要意义，并指出我国食物系统面对可持续的挑战应兼顾农业生产、营养与健康、气候变化、碳排放、生物多样性、损失与浪费、食品安全、地区差别、环境污染与韧性等多部门、多学科间协作的必要性。

中国疾病预防控制中心营养与健康所所长、中国营养学会副理事长丁刚强强调：“营养科学面临大好机遇，正在阔步走进新时代，作为营养人也深感使命在肩、责任重大。在营养健康行业迎来飞速发展的今天，此次研讨会势必能促进营养学的学术交流、知识传播、提高社会对营养科学研究的重视程度。”

中国营养学会郭长江教授、中国营养学会常务理事蒋与刚、张坚等多位专家共同聚焦“精准营养”“老年营养”等研究方向开展学术交流；针对孕产妇营养、母婴健康主题，研讨会有三位专家分别就《孕产期精准营养管理，从理论到实践》、《孕前营养与母婴健康》、《精准营养管理云平台在孕期主动营养管理的意义》等主题研讨。同时，大会针对现今中国越来越普遍的肥胖超重问题、慢性非传染性代谢病的防治、老年人群衰弱、慢性病的营养干预与改善等社会热点问题着手，为与会代表提供对策与科学依据。

民以食为天 营养与健康关系到每个家庭

合理营养、均衡膳食是现阶段降低慢性病发病率的有效手段，营养领域科学的创新发展必将为全生命周期营养保障提供更有利的科技支撑。随着生活方式的改变，中国居民营养状况和体格不断改善，然而，超重肥胖和膳食相关的慢性病问题日益严重。

可持续的食物系统、中国的营养问题与健康中国建设、营养与基因多态性研究带来的一些思考、精准营养与人体健康、老年人衰弱与营养干预、营养科学的新挑战、社区老年慢病患者的营养改善、肠道菌群互作与母婴健康、中国肥胖问题、孕产期精准营养管理、孕前营养与母婴健康、南亚、东南亚国家妇女营养不足与营养过剩的双重负担：实现目标的进展、方向和机会、台湾营养师的角色与在慢病防治中的作用等21个主题进行报告。

特别是研讨会期间的参会代表在线上、线下的互动、留言、答疑环节，让营养学科问题与日常生活间架起了与科学家们互动的机会，营养与健康关系到每个个体、每个家庭、每个社区、每个城市，更关系到“健康中国”建设。

当前我国经济快速发展和人民生活水平极大提高，人们迫切需要科学的膳食营养指导，社会对营养人才的需求也越来越大。营养健康大数据、精准营养、营养组学、营养与代谢、营养与肠道菌群等新领域研究成果层出不穷，营养科学的发展与创新必将为生命全周期营养保障提供有利的科技支撑。希望在疫情防控常态化的大背景下，以此次研讨会为契机，凝聚更多的专业智慧与共识，共同推动国民营养计划，让营养科学更好地造福人群健康。