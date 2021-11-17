人工智能赋能百色基层医疗 做好乡镇居民“健康守护助手”

2020年以来，广西百色市田林县、凌云县、德保县三个县先后在各级乡镇卫生院全面推开人工智能辅助诊疗的“智医助理”系统建设，建设内容涵盖智能语音外呼系统和智能辅助诊断系统。

“您好！我是乐里镇卫生院家庭医生助手。新冠疫苗免费第三针加强针已启动，如您已接种完新冠疫苗第二针满6个月，请于明天下午14:30-17:00携带身份证、戴好口罩前往县灯光球场疫苗接种点接种第三针。”近日，田林县乐里镇的居民陆续接到这样的疫苗接种电话通知。电话中的亲切女声不是镇卫生院的工作人员，而是镇卫生院通过智能语音外呼系统拨打的。

在电话的另一端，乐里镇居民黄奶奶表示再也不用专门跑到卫生院问什么时候可以打第三针了！黄奶奶家离卫生院很远，特地跑一趟卫生院咨询疫苗接种问题耗时耗力，而且接种时间容易遗忘，现在有了卫生院的定期通知，她只要按时到指定地点接种就可以了，比以前方便多了。此外，黄奶奶平日还经常收到卫生院的健康宣教短信，提供诊疗、康复、护理、用药等指导。

乐里镇卫生院公卫科的韦秀丽医生也对外呼系统赞不绝口：“以前我们总是靠人力去打电话，很多精力都耗费在打电话上。使用外呼系统后，我们基层医生可以把更多的精力放在其他有益居民健康的事情上，大大提升了我们工作效率。”

有同样感受的还有凌云县伶站卫生院的妇保科医生何玉双。何玉双平时主要负责妇保门诊和孕产妇管理工作，如：叶酸随访、高危孕产妇随访等等。现今，随着智能语音外呼系统的部署，何玉双经常使用系统的电话机器人以电话或短信的方式提醒辖区的孕妇按时产检、孕期注意事项和发布宣教健康知识。此外，何玉双还点赞了系统的外呼记录汇总功能，通过外呼记录可以很方便找到她们需要的工作记录，有章可依，也密切了医生与患者之间的联系。

据统计，截至2021年10月18日，田林县、凌云县、德保县这三个县的乡镇卫生院已经利用智能语音外呼系统服务辖区居民76.2万人次，其中电话36.9万人次、短信39.3万人次，大大减轻了基层医生的工作负担，提升了基层医生的服务效率。

“这个智能辅助诊断系统真是个好帮手！现在每次下完诊断，我都会习惯性点击AI辅诊，查看诊断是否一致，现病史、既往史是否漏填。每次书写病历，我都会进到‘智能辅诊’模块，规范书写病历。我也会不定时利用‘医学知识库’模块中的‘医学检索框’和‘学习资源库’完成医学知识检索和继续医学教育，提高我自己的业务水平！”德保县城关镇卫生院综合门诊医师梁梅华在使用智能辅助诊断系统后由衷地赞叹。

以前，德保县姚女士到卫生院看完病心里总是打鼓，医生开的病历看不明白，开出来的药看不明白。如今在智能辅助诊断系统的帮助下，她可以将病历打印出来，详细查看自己的病情以及医生开的药品。

据统计，截至2021年10月18日，百色市通过智能辅助诊断系统共产生规范病历23.8万余份，电子病历规范率达到86%以上，医生主动参考智医助理辅诊次数22.3万次，主动在智医助理系统检索学习医学知识四千余次。

科大讯飞“智医助理”系统的引入，是百色市积极利用大数据、人工智能等新技术开展基层智慧医疗建设的一次探索，将前沿技术落地基层医疗，打造医生赋能、患者受益的医疗健康服务新模式。智能外呼系统给在减轻基层医生工作负担的同时，也能帮助更多的居民做好自身健康监测。而智能辅助诊断系统，辅助基层医生从事更多基础工作，构建起多层次疫情防控体系。如今“智医助理”已然成为基层医务人员的“智能好帮手”和乡镇居民的“健康守护助手”。