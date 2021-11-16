以“平常心”看菜价波动

多贵少贱，蔬菜价格的涨跌是正常的市场规律。纵观国际市场，蔬菜价格出现大幅波动的情况也不鲜见。面对菜价波动，我们可以多点“平常心”。

如今，随着我国蔬菜产业快速发展，市场需求、消费终端随之变化，蔬菜市场的稳定性越来越多取决于多重因素叠加影响，从而让价格的变动更具复杂性。从整条蔬菜产业链来看，受菜价变动影响最为明显的是生产端，即广大菜农。他们在付出资金、人力、物力开展农业生产的同时，还要承受天气、消费、病虫害、品种、物流、人工等因素变动而带来的市场风险。这种市场风险长期存在，并随着产业发展而更加细化，如农业投入品质量、设施抗灾性能、异常天气、供应链中断等。在保证“菜篮子”稳定的同时，也要充分保证农业生产者的相关利益，减少“菜贱伤农”现象的发生。

那么，该如何减少菜价异常变动带来的风险呢？

对于全蔬菜产业链来说，在前端，要增强菜农的整体竞争力，以多元化组织经营模式，让分散的生产力实现集约化、农业生产走向规模化，努力为菜农在面对“滞销”困境时留出后退空间；强化蔬菜育种，培育更具竞争力的品种特性，从而适应未来市场需求。在后端，要推动实现销售模式多元化，传统市场、超市、社区团购、生鲜电商……让消费者的购买选择更加广泛。在连接前端、后端的中间环节，重点发展冷链物流、仓储产业，从而建设起更加坚固、稳定、健康的平台。（缁衣）