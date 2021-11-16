手术室中为什么传来鸭子声？医生告诉你真相

“嘎~嘎~”，浙江省人民医院血管外科的手术室里，竟然传来了鸭子的叫声。

这是怎么回事？原来，躺在手术台上的患者手里正握着一只小黄鸭——金黄色，用软软的塑料制作，是小朋友洗澡时常玩的一种小玩具。

为什么患者手术时需要手拿鸭子，并随时按照医生的指令捏一捏呢？

该医院血管外科主任蒋劲松介绍，正在进行手术的患者左侧颈动脉重度狭窄，考虑到颈部有放射治疗病史，专家推荐选择颈动脉支架植入术。手术是在清醒状态下进行的，术中医师最需要注意的是操作可能引起颈动脉斑块脱落，随着血流进入到颅内。

“右侧肢体是由左边大脑半球控制的，因此让患者右手捏一个玩具鸭子，通过这样一个简单的方式，可以让医生及时了解患者有没有出现斑块脱落引起中风的情况。”蒋劲松说。

之后，患者手术过程顺利，左侧颈动脉植入支架一枚，令患者颈动脉血流增加了10倍以上，颅内细胞的营养状况显著改善。术后右手、右脚力量都没有变化。术后患者左眼看事物更加清晰了，反应能力、认知能力较前都有所改善。

“如果术中有血栓脱落，主要表现是患者手脚没有力气，对捏小黄鸭的指令就无法配合，这样就能够让手术台上马上知晓，并采取措施，进行取栓、溶栓等治疗，把并发症的危害降到最低。”蒋劲松表示。

最后，蒋劲松还提醒大家，颈动脉狭窄的高危因素有高血压、高脂血症、糖尿病、吸烟等，需要在平时多加注意，养成良好的生活习惯。（视频素材由浙江省人民医院提供）