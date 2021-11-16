争取让肺癌成为可治的慢性病

本报电 （朱玉娟）不久前在第四届中国国际进口博览会上，在同济大学附属上海市肺科医院周彩存教授、复旦大学附属肿瘤医院病理科李媛教授的推动下，罗氏制药与罗氏诊断携手腾讯智慧医药、众安医药、与癌共舞等爱心企业，共同发起了ALK阳性肺癌患者关爱联盟。

肺癌是中国最常见的恶性肿瘤。“在肺癌中，非小细胞肺癌是最常见的肺癌类型，占所有肺癌比例的85%—90%，而其中有3%—7%的患者具有ALK基因突变，是一种比较罕见但非常凶险独特的亚型。患者平均年龄比较低，大多数对化疗药物响应不理想，并伴有复发风险高、脑转移发生率高、预后差等问题。”周彩存说。

“ALK阳性非小细胞肺癌常见于较年轻且无吸烟史的肺癌群体。这类患者的ALK基因往往会与其他基因产生融合，生成ALK融合蛋白，从而促进肿瘤生长。”李媛进一步解释道，“ALK阳性非小细胞肺癌虽然比较凶险，但随着ALK抑制剂的出现，ALK阳性非小细胞肺癌患者的预后能有明显的改善，这让肺癌成为慢性病成为可能。”

“精准医学上的不断进步，让临床医生得以为ALK阳性非小细胞肺癌患者争取了宝贵的生命时间。”周彩存说，“根据国际临床研究ALEX结果，与现有标准治疗方案相比，二代ALK抑制剂用于一线治疗ALK阳性晚期非小细胞肺癌的中位无进展生存期时间达到34.8个月，五年生存率也达到了62.5%。”

目前，国内多个主流的ALK靶向药已经纳入医保。以阿来替尼为例，已于2020年1月进入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》，减轻了ALK阳性非小细胞肺癌患者的经济负担。

随着患者生存期不断延长，ALK阳性非小细胞肺癌患者的需求也在逐渐多元化。此次ALK阳性肺癌患者关爱联盟的成立，将致力于提倡高效的ALK阳性非小细胞肺癌诊断、规范化治疗，同时在创新支付、患者教育、疾病管理以及情感交流等方面提供全面支持。