北京新增1例本土新冠肺炎确诊病例 为来京出差人员

新华社北京11月15日电（记者张超、王修楠）在15日召开的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任庞星火介绍，11月15日0时至14时，北京新增1例本土新冠肺炎确诊病例。

据介绍，该病例为来京出差人员，10月25日入住北京胜利饭店，为11月11日已通报确诊病例的密切接触者，曾共同就餐。11月10日作为密切接触者进行集中隔离，11月10日至13日连续4次核酸检测结果均为阴性，11月14日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院隔离治疗，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，11月15日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

庞星火提示，各单位会议活动坚持“非必要不举办”原则，按照“谁主办、谁负责”“谁审批、谁负责”原则，严格落实各项防控措施，严控中高风险地区所在县（市、区、旗）人员进京参会，会议期间实行闭环管理，人员不得外出。