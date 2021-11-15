国家卫健委：11月14日新增新冠肺炎确诊病例52例 其中本土病例32例

11月14日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例52例。其中境外输入病例20例（上海5例，广东4例，云南4例，山东3例，福建2例，山西1例，陕西1例），含1例由无症状感染者转为确诊病例（在广东）；本土病例32例（辽宁25例，均在大连市；河南3例，其中周口市2例、郑州市1例；黑龙江2例，均在黑河市；河北1例，在辛集市；云南1例，在德宏傣族景颇族自治州），含12例由无症状感染者转为确诊病例（辽宁10例，河南2例）。无新增死亡病例。新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例55例，解除医学观察的密切接触者2492人，重症病例较前一日减少2例。

境外输入现有确诊病例382例（其中重症病例2例），现有疑似病例4例。累计确诊病例9885例，累计治愈出院病例9503例，无死亡病例。

截至11月14日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1347例（其中重症病例17例），累计治愈出院病例92332例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例98315例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者1297645人，尚在医学观察的密切接触者46241人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者14例，其中境外输入12例，本土2例（均在江西上饶市）；当日转为确诊病例13例（境外输入1例）；当日解除医学观察12例（境外输入10例）；尚在医学观察的无症状感染者521例（境外输入367例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28945例。其中，香港特别行政区12381例（出院12090例，死亡213例），澳门特别行政区77例（出院76例），台湾地区16487例（出院13742例，死亡848例）。