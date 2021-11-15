冬季过敏性鼻炎高发 这份预防建议请收好

冬季来临，气温骤降，空气质量差，尘螨等过敏原增多，不少鼻炎患者过敏性鼻炎又犯了，喷嚏连连、鼻塞鼻痒、流鼻涕，晚上睡不着，白天没精神，整个人看起来都邋里邋遢……

“过敏性鼻炎也叫变应性鼻炎，是一种过敏反应病，主要是由于吸入了过敏原导致的。”安徽医科大学第一附属医院耳鼻喉科变态反应室副主任医师马燕介绍，常见的过敏原有尘螨、真菌、花粉等。

“如果出现打喷嚏、流鼻涕等症状，不一定就是感冒，也可能是过敏性鼻炎。”马燕医生表示，普通感冒和过敏性鼻炎都有鼻子发痒、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞等症状。普通感冒多与受凉有关，鼻涕较为粘稠，一般还伴有一些全身症状，如喉咙痛、咳嗽、浑身无力等，严重的还会发烧，基本两周左右会有所好转。过敏性鼻炎与接触过敏原有关，流大量清水样鼻涕，有时可不自觉地从鼻孔滴下，伴有眼睛干痒、流眼泪、咳喘等症状，可能会持续数月。

马燕医生谈到，过敏性鼻炎的预防关键在于避免与过敏原的接触。对尘螨过敏者，应长期保持室内干洁通风；使用防螨材料的包装套包装床垫和枕头等，并每周用55℃及以上热水清洗床上用品。对花粉过敏者，花粉指数高的时间不要在室外久留；外出可戴眼镜、口罩，返回后及时换上干净的衣服。对真菌过敏者，应保持室内干燥、通风；室内、阳台不要养花；避免接触枯叶、垃圾、土壤等；定期清理冰箱、下水道、空调滤网等；尽量避免在室内游泳池、蒸汽浴室、温室花房逗留。

除此之外，马燕医生还建议，预防过敏性鼻炎要注意净化空气；饮食宜清淡、均衡；多喝水，多吃新鲜蔬果，避免过食生冷食物；适当加强户外锻炼，增强体质。

（视频制作：实习生宋怡静）