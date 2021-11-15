13日0时至24时，大连新增本土新冠肺炎确诊病例60例，为大连本轮疫情单日新增确诊病例新高。至此，10天的时间，大连已累计报告本土确诊病例235例、本土无症状感染者54例。目前，当地疫情发展态势如何？疫情防线是否筑牢？物资供应是否充足？记者进行了追踪。

聚集性特征明显 感染人数迅猛增长

国家卫生健康委疾控局副局长吴良有13日在国务院联防联控机制新闻发布会上说，大连疫情近日发展较快，目前处于胶着期，市内个别乡镇和街道出现社区传播，病例主要集中在庄河市。

4日，大连报告本轮首例本土新冠肺炎确诊病例，系大连庄河市首站定点冷库员工。随后，疫情迅速扩散蔓延，大连新增本土确诊病例和无症状感染者人数多日出现两位数增长，短短5天时间，累计感染人数破百。

大连市人民政府秘书长衣庆焘说，已完成庄河市16例病例24份样本的新冠病毒基因组测序，属于德尔塔变异株。

“本次疫情病毒载量高，传播速度快，代际时间短，病情隐匿，不易发现，早期出现了较多的无症状感染者，呈现单位聚集性、家庭聚集性和学校聚集性等特点，病例主要集中在科强食品公司、海阔食品公司和庄河大学城。”大连市卫生健康委副主任赵连说。

截至13日24时，庄河大学城已有包括64名学生在内的72例确诊病例。记者13日在大学城门外看到，6辆大巴车陆续将相关人员闭环转运至集中隔离点。已公布确诊病例集中的庄河大学城西区有两所高校约1万名学生，现已实行封闭管控，每日进行核酸检测。

11月13日，在大连庄河市大学城，大巴车正在将相关人员转运至集中隔离点。新华社记者蔡拥军摄

快速筑牢防线 排查密接次密接超3万人

14日，大连启动第三轮全员核酸检测。在大连市沙河口区玉华社区一处核酸检测点，身穿防护服的医护人员三人一组，分两组为群众采集核酸样本，现场数十位群众有序排队等候检测。

社区工作人员李红秋一边为居民登记信息一边告诉记者，她早上7点半到岗，该社区分批次通知居民前来检测，避免人员聚集带来的疫情传播风险。

“及时调整大规模核酸检测策略，加大对重点地区核酸检测力度，目前庄河市正在进行第八轮核酸检测，全市其他地区也已启动第三轮核酸检测。”赵连说，国家和辽宁省紧急调集移动方舱和“气膜方舱”等检测力量和人员支持大连，日检测能力将达到46.8万管。

11月8日，在大连市沙河口区玉华社区一处核酸检测点，居民正在等待进行核酸检测。新华社记者郭翔摄

“截至目前，排查密接12640人，次密接19193人。”赵连14日说，国家、省、市、县四级疾控队伍联合作战，各部门密切协作，精准锁定目标人群，尽最快速度查找密接、次密接。针对学校疫情防控的特殊情况，大连要求各高校实施封闭化管理，组织线上教学，全市中小学也启动线上教学。

在报告首例确诊病例的当天，大连即宣布“非必要不离连”，采取措施坚决遏制疫情外溢。其后，大连不断加强离连管控措施。大连市交通运输局局长王少成说：“‘非必要不离连’通告发布以来，大连日均发送旅客918人，旅客离连客运量下降96.49%。”

物资供应无虞 全力保障基本生活需求

在庄河市一个药房，一位工作人员正在接听电话，记录患者的购药需求，另两位工作人员正在按照订单选药、打包。在空旷的道路上，除配送物资的志愿者外，还有调运米、面等生活物资的卡车驶过。

11月6日，三名工作人员在庄河市一家药房为封闭管控的居民提供药品配送服务。新华社记者蔡拥军摄

“选择了20家大型居民生活保障供货企业、15家便民药房、14家餐食饭店，通过采取社区代购、居民线上订购线下配送、社区工作人员及志愿者点对点无接触分送入户到家的方式，保障居民基本生活需求，日均配送生活物资40000余单、300余吨。”庄河市代市长孙功利说，庄河组织机关干部和街道社区志愿者4000余人充实到社区和小区便民服务岗位。

孙功利说，目前，庄河市供货企业（商超）货源稳定，储备各类物资约为1600吨，当前储备情况能有效保障市区居民一周的基本生活需求，后续储备仍在进行中。

“大连市第一时间采取有力措施确保民生物资运输畅通，稳定市场供应。”王少成表示，大连市在高速公路口设置货车专用通道及引流疏导通道，对鲜活农产品运输车辆提前引导，优先检查，快速放行。

“大连市启动生活必需品保障联系机制，督促各大蔬菜批发市场、商超以及生鲜连锁超市和肉类批发骨干企业加大采购力度，紧急调运物资，提高补货速度，全力保障市场供应。”大连市商务局局长丛克说，目前监测的农贸市场和大型商超蔬菜销售价格明显下降。（参与记者：张博群）