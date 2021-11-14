17日零时起进返京须持48小时内核酸阴性证明和“北京健康宝”绿码

昨天上午，全面封控管理的海淀区菊园小区北门，街道安排社区、物业专人负责蔬菜食品和生活物资供应，保障居民日常生活需要。 本报记者 阎彤摄

本报讯（记者 孙乐琪 张航）昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建发布关于从严从紧做好进出京管理有关措施。17日零时起，人员进（返）京须持48小时内核酸检测阴性证明和“北京健康宝”绿码。

近期，国内多地出现多源输入、多点并发疫情，本市也出现京外关联本地聚集性疫情。逢岁末年初，各类在京会议、培训等活动增多。为有效防范疫情传播风险，首都严格进京管理联防联控协调机制，坚持从严从紧、科学精准原则，对进出京管理有关措施进行了调整。17日零时起，人员进（返）京须持48小时内核酸检测阴性证明和“北京健康宝”绿码，14日内有1例以上（含1例）本土新冠病毒感染者所在县（市、区、旗）旅居史人员严格限制进（返）京。民航、铁路、公路将加强远端登机登车和进京检查站查验。环京地区通勤人员，在该措施执行后首次进（返）京须持48小时内核酸检测阴性证明，此后每次进（返）京持14日内核酸检测阴性证明即可。

14日内有陆路边境口岸所在县（市、区、旗）旅居史人员非必须不进（返）京。在京人员非必须不前往陆路边境口岸所在县（市、区、旗）。

本市严格控制在京举办全国性会议、培训等活动。确需举办的，坚持“谁举办、谁负责”“谁审批、谁负责”，主办单位要切实履行疫情防控主体责任，制定专门防疫方案，严防涉疫风险人员参加，举办期间实行闭环管理，人员不得外出。承办活动的各类酒店、宾馆，要严格落实扫码登记、体温检测要求，不得接待涉疫风险人员。

徐和建说，措施自17日零时起实施，并将根据疫情形势变化，进行动态评估、适时调整。