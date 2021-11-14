进一步做好冬春季疫情防控（国务院联防联控机制发布会）

本报北京11月13日电 （记者杨彦帆）国务院联防联控机制13日召开新闻发布会，介绍进一步做好冬春季疫情防控工作有关情况，并答记者问。国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，截至目前，本轮疫情波及21个省份。随着冬季来临、气温降低，新冠肺炎疫情与流感等呼吸道传染病叠加流行的风险增加。

“目前，全国疫情整体趋于平稳，前期受影响的多个省份疫情得到了有效控制。”国家卫健委疾控局副局长吴良有说，黑龙江黑河、河北石家庄、河南郑州、四川成都等地的疫情正逐步得到控制。辽宁大连、北京、江西上饶、云南德宏等局部地区的疫情仍需关注。

吴良有表示，近期全国多个地区大幅度降温，给核酸检测、流调排查、社区管控等疫情防控工作带来了难度。不少专家研判，今年冬春季的疫情防控形势较去年将更为复杂。

国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红介绍，截至11月12日24时，此轮疫情感染者累计1379例，有300多例已治愈出院。其中，重症患者累计85例，经过精心救治，有66例已转为轻症或治愈出院。

教育部防控办主任、体育卫生与艺术教育司司长王登峰说，疫情叠加冬季呼吸道疾病多发，如何多病共防是当前教育系统的一项重要任务。要严把入校关，所有师生进校的时候都要做体温检测，并关注师生的健康状况和旅行轨迹；在校内严格落实疫情防控各项措施，防止在校内出现感染；一旦学校涉疫，要严格落实疫情防控的应急预案，做到应隔离的尽快隔离。

海关总署卫生检疫司司长林伟表示，当前我国周边国家疫情形势严峻复杂，海关总署坚持“外防输入、内防反弹”总策略，部署海关毫不放松抓好陆路边境口岸疫情防控工作，坚决把疫情防控的各项措施落实落细落到位。严格落实陆路边境口岸“外防输入”各项政策措施，成立专项工作组，持续监测周边国家疫情发展态势，做到“一日一研判”。在硬件、人员和物资保障等方面，加大对陆路边境口岸海关的支持力度，加强疫情防控和应急处置能力。

截至11月12日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗237271.3万剂次，完成全程接种的人数为107384.5万人。吴良有说，根据今年下半年新冠病毒疫苗接种安排和冬季疫情防控工作需要，将继续推进重点人群的疫苗加强免疫和3—11岁人群的新冠病毒疫苗接种工作。目前我国3—11岁人群已接种新冠病毒疫苗8439.5万人，加强免疫已接种4944万人。

《 人民日报 》（ 2021年11月14日 02 版）