11月17日起进返京须持48小时核酸阴性证明+绿码

新华社北京11月13日电（记者张漫子、马晓冬）记者从13日在京举行的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上获悉，为有效防范疫情传播风险，确保首都安全和人民群众身体健康，首都严格进京管理联防联控协调机制坚持从严从紧、科学精准原则，严格进出京管理：从11月17日零时起，进返京须持48小时核酸阴性证明和“北京健康宝”绿码。

进出京管理有关措施具体如下：一是人员进返京须持48小时内核酸检测阴性证明和“北京健康宝”绿码，14日内有1例以上（含1例）本土新冠病毒感染者所在县（市、区、旗）旅居史人员严格限制进返京。民航、铁路、公路将加强远端登机登车和进京检查站查验。环京地区通勤人员，在该措施执行后首次进返京须持48小时内核酸检测阴性证明，此后每次进返京持14日内核酸检测阴性证明即可。请有进返京计划的朋友提前做好准备，合理安排行程，配合查验工作。

二是14日内有陆路边境口岸所在县（市、区、旗）旅居史人员非必须不进返京。在京人员非必须不前往陆路边境口岸所在县（市、区、旗）。

三是严格控制在京举办全国性会议、培训等活动。确需举办的，坚持“谁举办、谁负责”“谁审批、谁负责”，主办单位要切实履行疫情防控主体责任，制定专门防疫方案，严防涉疫风险人员参加，举办期间实行闭环管理，人员不得外出。承办活动的各类酒店、宾馆，要严格落实扫码登记、体温检测要求，不得接待涉疫风险人员。

以上措施自2021年11月17日零时起实施，并将根据疫情形势变化，进行动态评估、适时调整。