疫情整体趋于平稳、坚持“动态清零”……国务院联防联控机制发布会画重点

今天（13日），国务院联防联控机制召开新闻发布会。全国疫情最新情况怎么样？预计未来的发展趋势如何？发布会要点一文速览

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本轮疫情最新情况

外防输入压力持续增大 本轮疫情波及全国21个省份

国家卫健委新闻发言人米锋在发布会上表示，当前我国外防输入压力持续增大。截至目前，本轮疫情波及全国21个省份。随着冬季来临、气温降低，新冠肺炎疫情与流感等呼吸道传染病叠加流行的风险增加。

本轮疫情病毒传染性强 涉及省份多

国家卫生健康委疾控局副局长吴良有在发布会上表示，本轮疫情发生以来，病毒传染性强，疫情涉及省份多。国务院联防联控机制综合组及时派出前方工作组，指导疫情发生地区有序开展核酸检测，快速排查风险场所人群，强化重点人员隔离管控，狠抓医疗救治和感染防控。陕西、内蒙古、甘肃、青海、宁夏、湖北、湖南、山东、江苏、浙江、贵州、重庆等省（区、市）的疫情基本都在一个潜伏期左右得到控制。目前，大连、黑河、成都、石家庄、上饶、瑞丽等重点地区仍有国务院联防联控机制综合组派出的工作组在指导疫情处置。

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本轮疫情走向

大连疫情目前处于胶着期 没有扩散到该市以外地区

国家卫生健康委疾控局副局长吴良有在发布会上表示，大连疫情近日发展较快，目前处于胶着期，市内个别乡镇和街道出现社区传播，病例主要集中在庄河市，没有扩散到大连市之外的地区。

北京-吉林关联疫情的感染人数局限，风险场所和风险人群的调查与管控措施正有序进行。

全国疫情整体趋于平稳 这四地疫情形势仍需关注

国家卫生健康委疾控局副局长吴良有在发布会上表示，目前，全国疫情整体趋于平稳。前期受疫情影响的多个省份疫情已得到有效控制，成功阻断了病毒的传播。

黑龙江黑河、河北石家庄、河南郑州、四川成都等地的疫情正逐步得到控制。辽宁大连、北京、江西上饶、云南德宏等局部地区的疫情仍需关注。

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防疫措施

坚持“动态清零”的防疫目标 要做到这“三点”

国家卫健委新闻发言人米锋在发布会上表示，要坚持“外防输入、内防反弹”总策略不动摇，坚持“动态清零”的防疫目标，做到及早发现、快速处置、精准管控、有效救治，确保疫情不出现规模性输入和反弹。

①要强化口岸城市疫情防控，做好人、物、环境同防，严控源头防输入。

②要始终做好个人防护，坚持戴口罩，勤洗手，多通风，少聚集，出现发热、咳嗽等症状，及时就医。

③要继续推进疫苗接种工作。

教育部：严格落实疫情防控应急预案 防止校园疫情向社会关联

教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰在发布会上表示，校园疫情防控要做到“三严”。

①严把入校关。所有的师生进校的时候都要做体温检测，关注他们的健康状况和旅行的轨迹。

②在校内严格落实疫情防控各项措施。严格按照国家卫健委和教育部印发的关于高等学校、中小学校和托幼机构疫情防控技术方案，做到在校内所有的场所、所有人员聚集的地方都要严格落实疫情防控的各项措施，防止在校内出现感染。

③一旦学校涉疫，就要严格落实疫情防控的应急预案。做到应隔离的尽快隔离，也要防止校园疫情向社会其他方面关联。

来源：央视新闻客户端