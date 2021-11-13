GSK消费保健品：构建健康科普生态圈 助力公众自我健康管理

近日，在第四届中国国际进口博览会现场，葛兰素史克消费保健品（以下简称GSK消费保健品）中国大陆及香港地区总经理顾海英与GSK消费保健品中国首席数字及营销官李娇骄围绕“健康管理”相关话题，进行了分享交流。

顾海英表示，今年是GSK消费保健品第三年参加进博会。她说：“进博会既是展示全新产品、智慧医疗解决方案的舞台，也是企业与各方伙伴合作交流的舞台，让我们有机会了解各友商或竞争品牌，以及整个市场格局的变化趋势，有助于我们制定企业未来发展规划。”

顾海英认为，新冠肺炎疫情发生后，社会大众的自我健康管理意识发生了显著的变化，呈现出年轻化、主动化、数字化、个性化的趋势。当前，人们对于健康管理还存在较多误区。第一，很多人存在营养过剩的问题，长期的营养不均衡会加剧各类慢性疾病的患病风险；第二，面对身体疼痛，很多人选择忍耐。其实大家可以选择止疼药，以便继续享受健康生活；第三，很多人缺乏对口腔护理的科学认知，需要加强科普，了解口腔健康知识；第四，当前大家普遍比较关注高血压、高血脂、高血糖问题，而忽视了骨密度低的问题。鉴于此，我们积极开展骨密度筛查行动，并推出骨骼健康白皮书，为医学专家提供科研数据支持。

顾海英说：“除了提供优质产品以外，我们一直在倡导‘自我健康管理’的理念，希望消费者能成为自己健康管理的第一责任人。例如，我们推出了‘橙子知道’和‘好医家’等系列项目，致力于打造高质量健康科普生态圈，帮助更多消费者形成健康生活理念，主动做好每日健康管理。”

李娇骄介绍:“'橙子知道'和'好医家'项目，是将临床医生、权威专家的力量联合起来，产出专业、通俗易懂的科普类内容，通过网络传递给广大消费者。在这个过程当中，我们并不是内容的生产者，而是医务人员生产科普内容的赋能者。新生代消费者的消费行为习惯与过去完全不同，除了通过医生进行专业科普外，我们还会与垂直类平台进行深度合作，聚焦目标消费者，进行一系列的内容共创与分发，针对性地去触达需要健康科普知识的消费者。此外，我们还在搜索类、知识类平台布局发力，为公众提供专业、深度的健康科普知识。”

最后，顾海英强调，目前，中国持续改善营商环境，不断加大对外开放力度，为外企在中国的发展提供各方支持。她说：“一直以来，GSK消费保健品高度重视中国市场。例如，我们积极响应国家政策的号召，将葛兰素史克下属的日用保健品公司搬到了（上海）临港新片区，希望依托临港新片区平台，更好更快地引进新产品，造福更多中国患者。”