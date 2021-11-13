国家卫健委：11月12日新增新冠肺炎确诊病例75例 其中本土确诊病例57例

11月12日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例75例。其中境外输入病例18例（云南6例，上海4例，天津3例，北京1例，浙江1例，福建1例，广东1例，广西1例），含1例由无症状感染者转为确诊病例（在浙江）；本土病例57例（辽宁40例，均在大连市；河北4例，均在辛集市；内蒙古4例，均在阿拉善盟；江西3例，均在上饶市；黑龙江2例，均在黑河市；北京1例，在海淀区；河南1例，在郑州市；四川1例，在成都市；云南1例，在德宏傣族景颇族自治州），含32例由无症状感染者转为确诊病例（辽宁29例，内蒙古3例）。无新增死亡病例。新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例46例，解除医学观察的密切接触者2858人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例377例（其中重症病例2例），现有疑似病例3例。累计确诊病例9846例，累计治愈出院病例9469例，无死亡病例。

截至11月12日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1309例（其中重症病例21例），累计治愈出院病例92229例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例98174例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者1294716人，尚在医学观察的密切接触者49309人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者34例，其中境外输入16例，本土18例（江西13例，均在上饶市；辽宁3例，均在大连市；河南1例，在周口市；重庆1例，在沙坪坝区）；当日转为确诊病例33例（境外输入1例）；当日解除医学观察16例（境外输入13例）；尚在医学观察的无症状感染者518例（境外输入359例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28930例。其中，香港特别行政区12378例（出院12072例，死亡213例），澳门特别行政区77例（出院76例），台湾地区16475例（出院13742例，死亡848例）。