拜尔斯道夫集团：进博会首秀完美收官 迎接中国市场新起点

11月10日，为期6天的第四届中国国际进口博览会在上海闭幕。据悉，今年是拜尔斯道夫集团首次亮相中国国际进口博览会，该集团携旗下众多国际知名品牌及其他新品牌、新产品、新技术集聚6.1馆的超大互动展台，并通过举办开馆仪式、创新中心启动仪式等活动及各类现场直播，充分展示了尖端护肤科技和超越肌肤的全方位关怀，吸引了众多媒体、参展商、业内人士及观众的驻足参观。

“我们始终对中国的化妆品市场充满信心。”拜尔斯道夫东北亚董事总经理薛薇说，“中国坚持举办进博会，坚持实施高水平的对外开放，是国际合作实现互利共赢的绝佳机遇。拜尔斯道夫集团也将借中国海纳百川的开放潮流，在这个全球第二大的护肤品市场不断深耕加码，从而为中国消费者带来更多创新型的、高品质的护肤体验。”

拜尔斯道夫集团相关负责人表示，进博会首秀的完美收官，见证了集团在中国市场的又一新起点。以此为契机，集团将在未来继续秉承“关爱超乎所见（CARE BEYOND SKIN）”的企业使命，聚焦科研技术、绿色创新及数字化转型，为中国消费者带来更多创新及高质量的护肤产品。

该负责人还介绍了拜尔斯道夫在进博会期间举行的一系列活动，例如在11月6日展台举行开馆仪式后，拜尔斯道夫展示了自身在可持续发展方面的亮眼成果，以及助力中国可持续发展的举措与计划，并宣布了2022年集团“碳中和计划”，宣扬了集团“关爱肌肤，关爱人类，关爱环境”的使命与责任。11月7日，拜尔斯道夫创新中心启动仪式举办，分享了该集团在中国的前沿创新成果，进一步深化其深耕中国市场的承诺。与此同时，拜尔斯道夫创新中心还与美丽修行签署了合作意向书，以示双方未来将携手共进，深入挖掘消费者需求，共同研发契合中国消费者需求的创新护肤产品。