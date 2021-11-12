浙江省苍南县：在中魁 “遇见”未来乡村

从浙江省苍南县城区出发，一路向东南方向行驶，一小时车程就可抵达马站镇中魁村。

绿意渐浓，空气清新。一排排马站四季柚、一幢幢现代化的村庄建设俨然出现在眼前。中魁村广场上不时有看风景的人走过，远远就能听到游客的笑声，村里的农家乐也因为有客人光顾变得热闹起来……

乡村治理之后

中魁村以“服务村民”建设美丽乡村，不仅整治了村民的居住环境，还完善了园区基础设施建设，全村基础设施得到极大改善，乡村环境明显改善，生态建设稳步推进。

民之所盼，政之所向。村民对美好生活的向往，始终是乡村为之不懈奋斗的目标。只有生活水平提高了，农民才能成为有竞争力的职业，只有村民幸福感提升了，农村才能成为有吸引力的家园。村民们的笑脸，也是生活环境得到进一步提升最好的证明。

经过治理的中魁村，古风依然，“绿树村边合，青山郭外斜”的意境随处可寻；村中这几年才出现的融设计图书馆、中魁客厅等“修旧如旧”休闲去处，让人对中魁村的未来也充满期待。

一颗柚子的故事

中魁村以品牌活动带动产业发展。早在1986年中魁村党支部就带领全村大面积种植四季柚三百余亩，为全村成规模发展特优产品奠定了良好基础，90年代以后，中魁村两委发动群众，伐杂木、砍毛竹，建造半山腰机耕路，为进一步大规模发展四季柚，创造了良好环境和条件。

由于四季柚的知名度不高，在市场中不具备价格优势。1995年，村民自筹资金，举办了首届中魁村四季柚采摘节，就此四季柚打响了名号，经济效益年年攀升。

在市场竞争的层层考验下，中魁村四季柚凭借着得天独厚的生产条件与精心培育的优良品种，打造出“仙家名果·柚香中魁”的金字招牌。同时围绕“生态柚乡”“富裕柚乡”“数字柚乡”“和谐柚乡”四大实施路径，实现生产、生态、生活的“三生融合”，全方位推进宜居、宜业、宜游未来乡村建设。

产业发展的起色

中魁村以产业融合带动村庄发展。依托自身发展规划及特色农旅产品，充分挖掘生态农业和旅游资源，打造“农业+旅游”发展模式，推动产业发展、群众增收。中魁村大力开展美丽田园建设行动，对村域内的田园进行了综合整治，有效提升了田园清洁化、生态化、景观化水平。一系列的产业融合发展，充分带动了村集体的经济发展，有效促进美丽田园向美丽经济的转变。

如今，中魁村已是马站四季柚最主要是生产基地，培育优质园区面积已达700亩，成立了20家四季柚专业种植合作社；完成四季柚全产业链线上应用开发，并完成接入乡村大脑云平台的二级驾驶舱页面开发；启用县域公共品牌“苍农一品”，借力电商拓宽营销渠道，走上了“规范化管理、规范化经营”的路子，村民收入大大提高，成功实现“一个产业带动一村人，一个水果致富一方人”。

村域型未来乡村试点

今年以来，马站镇锚定“五化十个一”和“十大”应用场景要求，全力创建以“品味柚乡·乐活雾城”为主题的村域型1未来乡村试点，涵盖共享农场、智慧旅游、乡村“微学堂”、 5g 云诊室等 38 个子项目，中魁村是该试点的主要组成部分，重点投入建设“健康大脑+社区医疗”“文化大脑+社区文化”多跨子场景。

“健康大脑＋社区医疗”场景以中魁村社区卫生服务站为主要载体，设有健康管理区、 5G 云诊疗室、中医文化阁、儿童心理驿站、公共卫生室、计生服务室和健康宣教室等七大功能区，为群众提供常见病诊疗、家庭出诊、家庭照料、慢性非传染性疾病干预、心理卫生咨询、保健知识宣传等服务，进一步完善驻村康养保健服务体系。

“文化大脑+社区文化”场景以中魁村乡村客厅为主要载体。配置教育培训区、5G 图书 阅览区、智慧农场物联网平台展示区、旅游观光区和会议交流区等五大功能区，为群众提供本土化、多方位、沉浸式的乡村文化体验服务。

2021 年，中魁村以乡村振兴建设为主线，以村域型未来乡村试点创建为契机，以数字化改革为抓手，致力为全省村域型未来乡村建设提供马站样板。（浙江省苍南县农业农村局供稿）