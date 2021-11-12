汤臣倍健：旗下全品牌“双11”全网销售额破6亿元 同比增长38.3%
2021年双11大促榜单揭晓，各大平台纷纷发布双11收官战报。其中，健康领域消费引人注目。10月20日20点至11月11日24点期间，汤臣倍健旗下全品牌全网销售额破6亿元，同比增长38.3%，天猫、京东汤臣倍健官方旗舰店大促期间销售额双破亿。
阿里数据显示，双11期间，“汤臣倍健”品牌位居天猫膳食营养补充剂品类榜首。汤臣倍健天猫官方旗舰店更成为天猫国内保健食品/膳食营养补充食品行业首家破亿的品牌旗舰店，并斩获阿里平台蛋白粉、胶原蛋白等品类成交额第一。
京东数据显示，双11期间，“汤臣倍健”品牌夺得京东营养健康类目品牌销售额首位。其中，汤臣倍健京东自营旗舰店位列营养品牌销售首位、营养品自营店铺销售首位、营养行业蛋白粉销售首位。
同时，汤臣倍健旗下多品牌销售增长亮眼，“Life-Space”“健视佳”品牌全网成交额同比增长破50%，“天然博士”品牌全网成交额同比增长破100%，“BYHEALTH”全网成交额同比增长破200%。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn