德国疫情告急 中国使领馆发布紧急提醒

中新网柏林11月11日电 (记者 彭大伟)针对德国新冠疫情连日来急遽反弹，持续告急的形势，中国驻德国使领馆11日发布紧急提醒，呼吁旅德同胞密切关注疫情信息，严格遵守当地防疫规定。

近期第四波新冠疫情降临以来，德国疫情反弹强烈，单日新增感染人数屡创新高，当地时间11日最新统计已突破5万大关，形势非常危急。自11月15日起，柏林将实施“2G规则”，即：今后只有已接种和已痊愈人员方允许进入柏林室内餐饮、文化、运动馆等场所。德国其它地区也分别采取了2G或3G限制措施。

鉴此，中国驻德国大使馆当天紧急提醒旅德同胞，密切关注疫情信息，严格遵守当地防疫规定，本着知情自愿原则，除不能接种者外，建议尽快接种官方主管部门认可的疫苗，同时在日常生活中注意均衡饮食，保证充足休息，保持室内空气流通，尽量减少外出，避免前往人员密集场所，坚持佩戴口罩，保持社交距离，注意个人卫生。出现发热、咳嗽等疑似症状及时联系家庭医生。已接种的同胞也切勿放松防护要求。

驻汉堡总领事馆当天亦提醒领区同胞密切关注疫情信息，严格遵守当地防疫规定，本着知情自愿原则，除因身体因素不能接种外，建议尽快接种德国政府认可的疫苗，同时注意均衡饮食，保证充足休息，保持室内空气流通，尽量减少外出，避免前往人员密集场所；坚持佩戴口罩，保持社交距离，注意个人卫生。出现发热、咳嗽等疑似新冠肺炎症状请及时就诊。已接种疫苗的同胞亦请保持警惕，继续做好防护。

据悉，根据疫情变化以及防疫需要，从11月15日起，前往驻德使领馆领侨处办理领事证件业务的申请人，须出示完全接种证明(中国国产疫苗接种证明亦可)。