继续坚持疫情防控“零容忍”

10月中旬以来，全球新增确诊病例数连续4周反弹，中国外防输入压力持续加大，新冠肺炎疫情防控工作受到全社会的高度关注。在日前召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫健委新闻发言人米锋介绍，当前，中国多地报告输入性本土疫情，涉及多个口岸，发现多条传播链条，叠加冬春季季节因素，防控形势严峻复杂。

多地防控效果正逐步显现

“病毒基因测序和流调溯源结果显示，本轮疫情由多个不关联的境外输入源头引起。”国家卫健委疾控局副局长吴良有介绍，疫情发生以来，各地坚决贯彻落实党中央国务院的决策部署，迅速行动、担当尽责，做了大量坚实、细致的工作。目前，陕西、湖北、湖南等省已经连续12天以上无新增病例，疫情在较短时间内得到了迅速、有效的控制。浙江、江苏近日出现零星病例，但没有出现社区传播的迹象。内蒙古、贵州、山东等省区防控效果正在逐步显现，社区传播已经得到基本控制。甘肃、青海、宁夏、云南德宏等地疫情低水平波动，不排除社区续发的风险，但疫情外溢的风险较低。

“总体上，本次疫情呈现传播链条多、传播速度快、传播范围广的特点。”吴良有强调，“外防输入、内防反弹”的防控形势依然严峻复杂。从本轮疫情看，旅游、婚宴等聚集性活动是造成疫情大范围扩散的重要因素。

对此，吴良有强调，对于展会、论坛等聚集性活动要按照“谁主办谁负责，谁审批谁负责”的原则，严格落实疫情防控的责任，能线上举办的尽量线上举办，减少因人员聚集和流动导致的疫情传播风险。同时，呼吁广大群众能够积极配合国家的防控措施，疫情期间尽量减少外出旅行，自觉控制聚餐聚会人数，婚丧嫁娶等活动尽量减少参加人员，不大操大办。大家共同为疫情防控贡献一分力量。

儿童接种是实现群体免疫的重要一环

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆介绍，目前根据国家总体部署，各地已经启动了3—11岁儿童的接种工作。儿童接种新冠疫苗有以下几方面考虑。

第一，儿童感染率不低。随着全球流行尤其一些国家出现的持续传播，儿童感染率在不断上升。第二，随着疫情的持续传播，儿童感染率上升，儿童中的重症或者死亡病例时有发生。国外有研究发现，目前儿童的住院率超过今年早期的10倍。第三，儿童在感染病毒后作为传染源管理起来难度非常大。第四，我们一直期望通过疫苗接种实现群体免疫，要实现群体免疫，儿童是其中一部分需要免疫的人群。

对于儿童接种疫苗的临床试验结果，从有效性来说，中国目前采用的灭活疫苗在前期临床试验能够产生比较高的免疫水平；从安全性来说，通过前期临床试验研究，儿童接种目前已经批准的灭活疫苗，不良反应发生情况与成人组相当。

坚持“外防输入、内防反弹”不动摇

有人认为，中国的“零容忍”政策有效遏制了疫情传播，但也会对人员流动造成不便，在某种程度上限制了经济的发展。

对此，吴良有表示，一年多来，我们始终坚持将人民至上、生命至上作为疫情防控工作的根本出发点和落脚点，全面落实“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，建立了常态化精准防控和局部疫情应急处置相结合的工作机制。

根据流调溯源的结果，武汉疫情以来，国内发生了30余起本土的聚集性疫情，均由境外输入引起。中国做到了及时发现、快速处置、精准管控、有效救治，发现一起疫情就彻底扑灭一起疫情，确保完全阻断疫情传播，确保国内的疫情形势保持总体平稳。

“实践证明，我国‘外防输入、内防反弹’的总体防控策略和一系列的防控政策措施是符合国情和疫情防控的科学规律的，很好地统筹了疫情防控和经济社会发展。”吴良有说，当前，全球的疫情特别是中国周边国家的疫情波折反复、居高不下，今冬明春疫情防控形势复杂严峻，中国将继续坚持严格的疫情防控措施，筑牢“外防输入、内防反弹”的坚实屏障，巩固来之不易的防控成果。