佳沛：将供应链做到标准化 加强与产业链伙伴的交流与合作 

11月5日至10日，第四届中国国际进口博览会在上海国家会展中心举行。已连续四年参展的新西兰佳沛，在本届进博会上重点展示了“佳沛阳光金果”和“佳沛绿奇异果”两大产品。在人民网·人民健康探展期间，佳沛大中华区总经理蒋时杰表示，佳沛一直将食品安全视作企业的核心理念，独有的“佳沛体系”也将整个供应链做到了标准化。

佳沛大中华区总经理蒋时杰（左）介绍佳沛展台

蒋时杰介绍，“佳沛体系”涵盖了奇异果从新品开发到田间地头的生产管理、质量检测、标准化分包、储藏运输等一系列产业协作链条。“每一颗奇异果都要经过外观筛选、糖度测试、干物质测试、祛毛、分装等多道工序。每一箱都会标记专属溯源码，让消费者和渠道商可以追踪奇异果采摘、运输等各个环节。”

据介绍，受全球疫情对供应链的影响，佳沛沿用集装箱船和冷藏船包船互补的形式对海外市场进行供应。蒋时杰表示，佳沛严格按照相关要求和工作指引，积极配合进口及市场流通环节的各项防疫和消杀工作，今年在中国的原箱销售突破3000万盒。

据悉，自2016年佳沛启用自营进口模式至今，已与中国供应链建立起全面的战略合作伙伴关系，逐步实现“扎根中国，返利中国”。佳沛首席执行官丹·马斐森（Daniel Mathieson）表示，中国是佳沛在全球最重要的市场之一。“佳沛始终支持中国推动新一轮高水平对外开放，并愿意充分拥抱中国市场。借助进博会这一国际化平台，佳沛将加强与产业链伙伴的交流与合作，深化中国本土布局，更好地实现可持续发展。”丹·马斐森说。