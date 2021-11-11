华彬集团严彬：为企业拓展业务提供更多窗口、机会和平台

11月4日，第四届中国国际进口博览会在上海开幕。华彬集团董事长严彬作为嘉宾参加了开幕式。

过去一年，中国克服新冠肺炎疫情影响，不断扩大开放，推进“一带一路”高质量发展，畅通国内国际双循环，为世界经济发展做出了重要贡献。

开放是当代中国的鲜明标识，“一带一路”倡议是中国高水平对外开放的象征。2017年，严彬在香港联合创办了“一带一路”总商会并担任联席主席。香港“一带一路”总商会自成立开始，就旨在联合港澳台侨的工商界人士，搭建合作桥梁，服务国家所需、施展香港所长，更多层面推动“一带一路”建设进程。严彬表示，正如在国家各个历史时期做出的特殊贡献一样，共建“一带一路”倡议提出后，海外侨胞积极响应，在国家对外开放全方位扩大的战略部署下，让华人华侨和祖国的联系更加紧密，更加积极地作为参与者、建设者、推动者和受益者融入祖国建设。

为了帮助在“一带一路”国家和地区的企业，特别是帮助民企解决信息不足、沟通不畅、合作不到位等实际困难，香港“一带一路”总商会在港搭建了包括中企境外热点项目大数据综合服务平台等在内的三大平台，重点在粤港澳大湾区内搭建好内地与“一带一路”沿线国家和地区的重要桥梁，促进粤港澳大湾区与东盟，以及其他“一带一路”沿线国家的投资、经贸与业务的多方战略合作。

严彬表示，未来，香港“一带一路”总商会将持续关注“一带一路”企业需求，努力寻求多层面、多领域的交流与合作，为企业在“一带一路”拓展业务提供更多窗口、机会和平台。

长三角地区在华彬集团企业区域发展战略中占据着重要的地位。2021年1月9日，华彬集团与江苏常州国家高新区签署全面战略合作协议，建设四大板块项目，分别涉及快速消费品、绿色健康产业、战略投资性产业、金融租赁等领域。

在京津冀协同发展中，北京作为华彬中国的总部和多个产业板块的主要经营场所所在地，华彬集团倾注近30年运营。华彬生态园用22年时间，回填土方2500万立方米，种植各种苗木1000万株，将昔日的北京五大风沙危害区之一改造为优美的绿色园林，目前成为汇集文化体育、酒店餐饮、健康管理、科技农业等多个大健康产业为一体的大型国际体育比赛地。

在双循环新发展格局下，中国西部经济和企业将走向世界，贵州是重要节点和通道。2021年7月28日，华彬快消品贵州功能饮料生产基地开业投产。除贵州外，华彬集团坚持在湖北进行实体经济投建近20年。华彬集团通过在全国多地投资和布局，在健康饮品、通用航空、绿色健康等多个产业板块和领域进行深化合作，为推动区域经济发展、产业提级和乡村振兴做出更多的贡献。严彬还将履职尽责与实业助力相结合，在乡村振兴等国家战略的指引下，促进区域经济和社会高质量协同发展。

严彬认为，在高质量发展的新时代，中国饮品行业要更加自觉的肩负起社会责任，踏踏实实做好实体经济。在“健康中国”国家战略下，中国饮品行业要把握发展趋势，加大科技研发和新品开发，向健康饮品的方向转型提级，为社会和百姓提供更多健康、时尚的饮品选择。

华彬集团还率先在泰国设立东西方文化交流中心，通过旅游融合、养老融合、科技融合，打造集国际学校、特色度假、健康养生、户外休闲、文化交流于一体的健康产业园，在绿色健康产业、国际文化交流、教育人才培养等领域进行更深层次的国际合作。2021年10月29日，位于北京昌平区的华彬生态园正式被授牌成为“中国足球协会（北京）青训中心”北部足球训练基地，参照国际顶级训练基地标准建设足球训练基地，承担高端人才培养、承办高水平赛事、弘扬足球运动文化。

华彬集团通过搭建的大健康产业平台、东西方文化交流平台，展开更广泛的交流与合作，交出在“十四五”高质量发展的答卷。