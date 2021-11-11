“刷来的好评”靠不住

如今，网上购物是很多人的消费习惯。尽管选择范围大为扩展，但因为不能手捧实物细细端详，消费者不免少了一份踏实感。当以往“货比三家”的方式难以实现，商铺的星级、商品的评价就变得有参考价值。可是打开电商平台，齐刷刷的超高评分、千篇一律的好评文案，让人看得心里犯嘀咕：这些好评，靠得住吗？

在一些兼职信息平台和社交网站上，有不少明码标价、招募好评写手的信息，提供的“文案”也有模有样。有的会掺入一两句描述心理波动，比如，“买来送朋友，以为起码也要四五天，结果物流真的好快，朋友早早就收到了，还夸我有眼光”；有的会提几笔生活习惯，比如，“爱熬夜，晚上也睡不好，白天容易累，听说是肝的问题，朋友推荐了这款，效果真的好”。凡此种种，让人真假莫辨。

刷好评的套路还不仅如此。有的专门建立了网站和任务系统，发布形形色色的刷单、刷好评任务。比如，“外卖评论单”“转发文章有钱赚”“观看视频即可通过任务”，等等。还有的注册公司，打着软件研发的幌子，编写刷好评刷流量的程序。如此不惜人力、心力，就是因为看到了部分商家对好评和流量的需求，企图从中牟利。

媒体调查发现，一些电商平台和点评类应用有自己的推荐机制，商家想提高曝光度，就要在好评、销量、被搜索量等指标上有较好表现。花钱雇人刷高数据，成了部分商家眼中的捷径。刷出来的假好评，让一些消费者上了当，也迫使更老练的买家学着购物前先看“中差评”，研究体验笔记、开箱视频、各类评测……如果没有假好评的滋生蔓延，消费者本不需要如此费劲。

买卖双方的信任，是交易的基础。假好评的一大弊端，就在于它消解了消费者的信任。以往，在流动性低的传统社会和社区，店主和顾客低头不见抬头见，店铺信誉如何、服务怎样，顾客都会看在眼里、记在心里。“酒香不怕巷子深”，酿得出好酒，顾客自会闻香而来。反之，如果没点真功夫、真手艺，很快会被识破。买卖双方的彼此熟知，使得真实评价不必耗费太多成本。进入现代社会，市场交易网越铺越开、越织越密，不计其数的买卖行为发生在天南海北的陌生人之间。假好评让买家付出更多精力，只能在铺天盖地的评价中去伪存真；它也伤害了那些专心优化产品和服务的本分商家，让他们在争抢排名的大战中落后于对手；它最终也会伤害那些购买假好评的人，纵然得到了短期的亮眼数据，但最终也将失去消费者的信任。

不管是一手交钱一手交货的买卖，还是千里快递、万里传信的交易，每一笔成交的背后不只是口碑的沉淀，更有法律法规、行业监管在发挥作用。“刷来的好评”，终究比不过货真价实的品质与力量。这是经营规律，也是市场法则。

《 人民日报 》（ 2021年11月11日 05 版）