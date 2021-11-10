拜尔斯道夫薛薇：构建消费生态圈 为中国护肤市场注入新活力

“进博会是中国与世界共享机遇的开放平台。拜尔斯道夫将向各界展示集团在全球科研护肤领域的创新成果，为中国消费者带来健康美丽肌肤的解决方案。”在第四届中国国际进口博览会期间，拜尔斯道夫集团展示了旗下多元品牌在技术研发及产品创新等方面的丰富实践。拜尔斯道夫东北亚董事总经理薛薇做客人民会客厅时表示，拜尔斯道夫愿与各界伙伴深化交流合作，一同构建良好的消费生态圈，为中国护肤市场不断注入新活力。

据介绍，拜尔斯道夫在本届进博会上的亮点主要有：一是带来全新的品牌矩阵；二是展示了在科研护肤领域的代表性创新成果；三是可持续发展成果展示，从产品研发、生产到产品定型、运输到消费者端等全链条环节的模拟演示，为消费者展示绿色产品背后的可持续发展理念。

“2020年7月，拜尔斯道夫创新中心在上海投入使用，该中心是仅次于德国总部的全球第一大创新中心，将持续加强对中国市场的洞察，挖掘消费者需求，生产开发更多符合中国市场趋势的产品。”薛薇表示，希望公司能够将创新和数字化引领更好地结合到一起，实现品牌重塑、品类升级和全面发展。通过创新助力企业在中国市场的发展，并反哺亚洲甚至全球，带来面部护肤领域的创新成果。

薛薇介绍，2020年，拜尔斯道夫推出“关爱超乎所见”的理念。该理念主要包括关爱肌肤、关爱人类和关爱环境三个层面。此外，拜尔斯道夫制定的“关爱超乎所见”可持续发展计划，也包含了公司经营活动对全价值链影响的七大重点领域——产品和工艺对气候影响、循环经济能力、所用资源的可持续性、土壤影响、水资源使用、员工和消费者健康和安全以及包容性社会承诺，在这些领域，拜尔斯道夫都取得了实质性进展。