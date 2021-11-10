国家卫健委：11月9日新增新冠肺炎确诊病例54例 本土病例39例

11月9日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例54例。其中境外输入病例15例（上海3例，山东3例，广西3例，北京1例，辽宁1例，吉林1例，河南1例，广东1例，云南1例），含2例由无症状感染者转为确诊病例（河南1例，广西1例）；本土病例39例（辽宁17例，均在大连市；河南8例，其中郑州市7例、周口市1例；河北5例，均在辛集市；黑龙江4例，均在黑河市；江西2例，均在上饶市；云南2例，均在德宏傣族景颇族自治州；四川1例，在成都市），含6例由无症状感染者转为确诊病例（均在河南）。无新增死亡病例。新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例54例，解除医学观察的密切接触者2131人，重症病例较前一日减少6例。

境外输入现有确诊病例388例（其中重症病例3例），现有疑似病例2例。累计确诊病例9794例，累计治愈出院病例9406例，无死亡病例。

截至11月9日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1222例（其中重症病例21例），累计治愈出院病例92081例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例97939例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1285582人，尚在医学观察的密切接触者49868人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者39例，其中境外输入14例，本土25例（辽宁15例，均在大连市；河南5例，其中周口市4例、郑州市1例；云南2例，均在德宏傣族景颇族自治州；内蒙古1例，在阿拉善盟；江西1例，在上饶市；甘肃1例，在兰州市）；当日转为确诊病例8例（境外输入2例）；当日解除医学观察9例（境外输入8例）；尚在医学观察的无症状感染者529例（境外输入354例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28897例。其中，香港特别行政区12369例（出院12036例，死亡213例），澳门特别行政区77例（出院75例），台湾地区16451例（出院13742例，死亡848例）。