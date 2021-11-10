海淀丰台昌平多小区昨解封

社区老人在隔离期间的最大感受是“丁点儿小事都会被满足”

看丹街道解封居民朗诵自创诗词《幸福中国人》令人倍感温暖

昨日，海淀西王庄社区13号楼、丰台区新村街道怡海花园恒丰园11号楼、看丹街道恒富中街3号院、4号院、昌平区城北街道新悦家园公园6号（30号楼除外）正式解除封闭管控。目前全市已有多个封控小区陆续解封，北京市疾病预防控制中心副主任庞星火提醒，解封小区居民牢记解封不等于解防，要继续坚持防控意识，个人防护一刻也不能放松。

海淀区

西王庄社区13号楼三个单元

社工手持“太阳花”为医护工作者点赞

昨日上午9点，在海淀区学院路西王庄社区13号楼前，挂起了红色条幅。上写着：“只要大家众志成城，没有一个冬天不会过去。” 在一片掌声中，条幅下的蓝色围挡搭建的大门缓缓打开，西王庄社区13号楼1、3、4单元解除封闭管控。

北京青年报记者了解到，海淀区学院路街道西王庄社区因出现密接人员，自10月26日起，13号楼1—4单元开始封闭管理，社区的防疫要求升级。11月9日，除密接人员居住的2单元仍需继续封闭管控外，其余3个单元全部解封。现场，9名社区工作者身穿蓝马甲，手持9枚“太阳花”手牌，上面写着“你们工作的样子真美”。他们用这种方式向驻守在西王庄的医护工作者点赞。

“我们的丁点儿小事都会被满足。”这是70岁的张孝金老人在隔离期间的最大感受。她说，自己与老伴儿在家很踏实，无论想吃什么、需要什么，“只要咱开口，社区工作者都会及时办理并送到家门口。”

“这段时间，我们与社区工作人员结下了‘兄弟情’”。今年70多岁的关庆芝回忆隔离期间的生活表示，刚开始心情比较烦躁，但是社区工作人员的耐心与贴心让她很快缓和下来。最让她感动的就是“送暖气”，“前两天突然降温，我老伴儿身体不好，街道及时给我们送来了电暖器。这些心理慰藉和生活上的帮助确实让我们很暖心。”学院路街道党员志愿者郝梦说，看到居民们的笑脸，再累也感觉值得。

北青报记者了解到，按照市、区疾控专家组意见，自11月9日9点起，西王庄社区13号楼1、3、4单元解除封闭管控。解除封闭管理的社区居民应遵守常态化疫情防控工作要求，落实戴口罩、勤洗手、少外出、不聚集等防护措施。保持1米以上的社交距离。一旦出现发热、干咳、咳痰、咽痛、乏力、腹泻、味觉异常、嗅觉异常等症状，需立即报告社区并采取相应措施。有发热等不适症状要及时就医。同时，社区出入口实行24小时值守，区域内所有居民凭证出入，外来人员严格落实测温、查证、扫码、登记等防控措施。社区内非生活必需的密闭活动场所暂停开放，社区各类经营性“七小场所”严格落实测温、扫码、登记、限流等管控措施。

学院路街道办事处副主任、民生保障办公室主任洪熙表示，下一步街道将继续做好封控单元的服务和保障工作，做到足不出户，送货上门，外出就医，闭环接送，配齐配足工作力量，及时迅速解决居民的各项需求，做好环境消杀、垃圾清运，指导解封区居民解封不解防，“大家齐心协力，筑牢防控体系，阻断疫情传播，打好这次疫情防控的攻坚战。”

文/本报记者 王斌 摄影/本报记者 袁艺

丰台区

看丹街道恒富中街3号院、4号院

672户居民7轮核酸检测均呈阴性

昨天，丰台区看丹街道恒富中街3号院、4号院正式结束封控状态。截至11月9日共完成7轮核酸检测，投入医务人员200余人次，所有检测结果呈阴性。按照市、区疾控专家组意见，恒富中街3号院、4号院全部解封，共涉及672户，共计1622名居民。

北青报记者了解到，看丹街道精心设计，为封控区全体居民献上了一场用心用情的解封仪式。科学城第二社区书记马杰代表社区全体工作人员朗读了一封《致封控区居民的感谢信》，充满了对居民由衷的感谢。疫情防控人员的不易，居民也都看在眼里。居民代表分别向街道、社区献上锦旗，并朗诵了自创诗词《幸福中国人》，现场气氛使人倍感温暖。

自10月19日疫情发生以来，区、街道、社区组织抽调百余优秀干部下沉一线助力疫情防控工作，始终把确保居民基本生活保障放在首位，成为“红色运输员”，将物资、药品等居民必需品及时配送到居民手中，建立特殊人群台账，时刻关注老年人、残疾人等特殊需求。

新村街道怡海花园社区

“丰11”正式解封 社区送上苹果祝福

随着礼花声响起，300余名丰台区新村街道怡海花园恒丰园11号楼的居民陆续走出家门，齐聚楼前共庆重逢。昨日，恒丰园11号楼最后一轮核酸检测结果出炉，显示全部为阴性。按照市、区疾控专家组意见，怡海花园恒丰园11号楼、六期底商全部解封。

为了庆祝解封，怡海花园社区、怡海集团、物业特意为解封的居民送上苹果，寓意平平安安；居民代表也分别向街道、社区、物业献上了锦旗、鲜花，热烈表达着对所有防疫工作人员的满满谢意。“感谢街道、社区、物业21天来的辛勤付出，感谢小红帽到医院帮我开药，感谢物业来送物资、调试暖气，我们在家里过得很安心。”刚刚解封的居民孙先生说道。

“经过这次封控，我觉得社区、物业、居民之间更加理解更加体谅彼此。”新村街道办事处副主任王晓晨说。北青报记者了解到，自10月19日疫情发生以来，新村街道第一时间按照疫情防控工作要求，对怡海花园恒丰园8-20号楼进行封闭管理，成立了一支由机关、社区、物业、下沉干部等150余名党员组成的临时党委，按照值守楼门下设11个临时党支部；组织7轮核酸检测，做好楼门值守、生活物资保障，为2000余名居家隔离人员提供暖心服务。

本组文/本报记者 蒲长廷 摄影/本报记者 杨益