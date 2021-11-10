赛诺菲贺恩霆：推动行业数字化转型 助力医疗健康新时代发展

在第四届中国国际进口博览会期间，赛诺菲以“菲速跑 向未来”为主题，连续第四年参展进博会，展示赛诺菲在对中国的承诺与投资、医疗解决方案和多元渠道、数字化创新等方面的诸多成果。赛诺菲大中华区总裁贺恩霆对人民网·人民健康表示，进博会的如期举办为外资企业提供了更多机遇，加强了与国内外合作伙伴的沟通交流。赛诺菲将携手合作伙伴共同推动医疗行业数字化转型，助力医疗健康新时代发展。

赛诺菲大中华区总裁贺恩霆（右）做客人民健康会客厅。受访者供图

“在往届进博会上，赛诺菲已将多款全球创新产品及医疗解决方案带到中国。得益于持续扩大的‘进博效应’，这些创新成果正在惠及越来越多中国患者。”贺恩霆表示，本届进博会上，赛诺菲以科学“跨界”艺术的形式，让观众可以现场体验患有皮肤病的感受，全方位展示了相关产品的创新探索。

贺恩霆介绍，赛诺菲还展示了一款智慧无人疫苗接种系统，带来疫苗接种未来模式的新体验。该系统综合了疫苗接种云端登记、智能预检、无人接种一体化等功能，助力提升疫苗接种效率和可及性。

“进博会期间，中国老年保健医学研究会发起的《中国糖尿病数字化管理白皮书2021》发布。同时，赛诺菲与京东健康携手宣布‘糖尿病线上诊疗服务管理卓越中心’启动，双方将加速构筑数字化医疗生态系统，通过高质量的在线疾病管理服务帮助糖尿病患者更多获益。”贺恩霆提出，赛诺菲在将更多创新产品引入中国的同时，也在通过适当的数字化举措，使产品更好地惠及广大患者。

“今年，赛诺菲还成立了一家为慢病管理提供解决方案的互联网初创公司。我们很高兴能为推动中国数字医疗的发展贡献自己的力量。”贺恩霆表示。此外，赛诺菲还将持续践行可持续发展承诺。通过不断完善环境管理体系，开展节能管理，促进资源的合理化使用，力争将赛诺菲中国所有工厂的碳减排以及整体碳足迹降到最低水平。