阿斯利康：以平台化建设为依托 开启发展新阶段

在第四届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）召开期间，阿斯利康中国副总裁黄彬做客人民网进博会现场访谈间，为大家介绍阿斯利康近些年的主要工作以及公司未来的展望。

据悉，已深耕中国市场28年的阿斯利康，取得了令人骄傲的成绩。去年，阿斯利康在华销售额近53.8亿美元，这得益于阿斯利康的本土化发展策略。对此，黄彬认为：“阿斯利康在中国有非常独特的本土化特征，充分相信中国同事们的智慧、经验和能力，因此给予我们很大的决策空间。”

黄彬介绍，伴随着过去几年中国新药评审和医保准入改革的不断深入，阿斯利康顺势而行，加快了在华投资建设，通过一系列重点举措扩大在华发展。在前年进博会上，阿斯利康宣布要在中国成立区域总部。今年5月份以来，北京北部总部、杭州东部总部、成都西部总部相继成立；今年年底，在广州也将成立南部总部。至此，加上之前成立的无锡中部总部和上海全国总部，阿斯利康即将以“1+5”的总部模式开启业务发展新阶段，推动产业融合、创新融合在中国各地展开。

此外，今年10月份，阿斯利康全球研发中国中心在全面升级后正式开幕。黄彬表示：“在上海的全球研发中国中心将深度参与阿斯利康的全球新药研发，从研发管线布局、研发策略制定，到全生命周期产品开发和上市。”

据了解，阿斯利康在过去的五年中致力于推动整个产业的跨界融合，做平台化建设，包括创新平台化、产业融合平台化、资本平台化和渠道平台化。对此，黄彬补充说：“这也是我们今年进博会上的主要亮点。过去五年，我们以患者服务、患者需求为中心的创新融合为目标，整合了不同行业的技术、不同产业，与300多家企业合作打造了14套完整的诊疗一体化全病程管理解决方案。”

“未来五年，阿斯利康在坚持公司业务平台化、坚持业务集成化的同时，还要坚持做好自己的核心项目。”黄彬表示，今年是中国“十四五”开局之年，阿斯利康自己也制定了“十四五”规划，将在新药研发领域、合作新药研发领域、循证价值药领域和跨界领域开发多个项目，以这些项目为载体，促进业务平台化发展。