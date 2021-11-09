“增辉生命--守护TA健康”专场活动举行

11月7日，在第四届中国国际进口博览会举办期间，默沙东举办了“增辉生命——守护TA健康”专场活动。默沙东动物保健中国总经理黄金云，中国兽医协会宠物诊疗分会副会长、上海市宠物行业协会会长、上海爱侣动物医院院长杨其清，中国农业大学动物科技学院博士生导师王雅春出席活动，就动物健康发展进行多方探讨与展望。

黄金云认为，疾病不是人类独有的问题，筑牢动物健康的“防护网”同样需要各方人士携手出力，提供全方位的创新动物健康解决方案，用高品质的产品和专业化的服务，帮助广大兽医、农场主和宠主管理动物健康，提升动物福利。

杨其清提出，要把宠物重大动物疫病和人畜共患病的防治作为研究重点，加大宠物药品研发的技术人员的培养力度，组建高素质的研发人才队伍。在新兽药研发、审批、生产与使用等环节，制定一些具有针对性和指导性的宠物药品管理政策和措施，为提高宠物药品的研发效率和产品质量提供可靠的保障。

王雅春表示，标准化生态健康养殖的普及应用强化了养殖场户防疫、环保、畜产品质量安全的主体责任和按规按标生产的自觉性，真正地让优质畜禽产品产出来、品牌树起来、产业强起来，为畜牧业高质量发展增绿添彩。

“默沙东动物保健十分重视动物保护，将来会投入更多的资源在动物保健领域，研发出新功能产品，应用到实际场景之中。”黄金云表示，默沙东动物保健核心发展方向是基于大数据及物联网方面的不断创新，实现数字化、智能化发展，为推动人类和动物健康事业发展保驾护航。