严重新冠疫情再袭俄罗斯

据俄罗斯防疫指挥部11月4日消息，过去24小时内，俄罗斯新增新冠确诊病例40217例，新增死亡1195例。图为当日在莫斯科的古姆百货商场，一名男子接种新冠疫苗。

新华社发（叶甫盖尼·西尼岑摄）

国际战“疫”行动

进入10月后，俄罗斯全境再次暴发了大规模新冠肺炎疫情，这也是自新冠疫情以来的第四波疫情，也是至今最严重的一波疫情。有关专家指出，导致新一轮疫情暴发的主因是民众疫苗接种率低和防控意识差。

为了遏制疫情的迅速传播，10月20日，俄总统普京批准10月30日至11月7日为全国带薪休假日，个别疫情严重地区可提前开始带薪休假。俄联邦政府与各级政府还采取了包括60岁以上老年人居家隔离，餐饮、娱乐和文化等活动场所关闭，以及动员民众尽快接种疫苗等防疫措施。

新增确诊和死亡病例不断创新高

自2020年初新冠疫情暴发以来，俄罗斯已经历了三波大规模疫情。进入今年10月后，俄全境再次暴发大规模新冠肺炎疫情，这是第四波疫情。截至11月6日，全俄共有8755930人感染过新冠病毒，病亡245635人；过去24小时新增确诊人数41335例，病亡人数1188例；新增和病亡人数不断创新高。由于感染、住院和死亡的人数达到了空前，这波疫情成了俄罗斯至今遇到的最严重的新冠疫情。

专家称导致第四波灾难性疫情的主要原因有四点：首先是疫苗接种量太少。全俄民众至今接种新冠疫苗的比例只有35%，大大低于欧美等国家70%至80%的比例，也远远低于俄政府计划的80%至90%的接种比例。

其次是民众疫情防控意愿差。有些民众既不愿戴口罩，也不愿意接种疫苗。即使在公共场所、室内等封闭空间也不愿意采取戴口罩等措施进行自我防护。

第三是本轮疫情由德尔塔病毒引起。这两种病毒潜伏短、载毒量大、传播速度快，难于防控。

第四是有关机构在宣传疫苗接种方面做得不够，没有很好地向民众介绍接种疫苗的好处，致使部分民众不相信疫苗的可靠性和有效性。

专家表示，鉴于俄罗斯严冬即将来临，目前的疫情正处于上升期，还没有出现拐点，疫情将继续恶化。

全国紧急实施放假、隔离和疫苗接种等防控措施

为了遏制疫情的迅速传播，10月20日俄总统普京宣布全国10月30日至11月7日带薪休假。

在第三波疫情中，俄采用这种短期的放假措施比较有效地抑制了疫情的迅速传播。这次，俄个别城市和州的放假时间稍微长一些。比如，疫情最为严重的莫斯科、圣彼得堡等地，10月28日至11月7日为放假时间；包括托木斯克州在内的另外一些州，还将假期再延长至11月14日。

还有许多州规定，放假期间暂停贸易、服务业、公共餐饮、文化体育、休闲娱乐等领域的活动，只允许药品、食品和生活必需品的销售活动和服务，幼儿园和中小学也停课，高等教育机构在线授课。参加有关活动需要出示疫苗接种二维码。

莫斯科市自11月8日起，实行了更严格的防疫措施，包括举办超过500人同时参加的文体活动时，参与者必须使用防疫二维码并戴口罩。圣彼得堡市自11月1日起，所有参加40人以上会议、展览、体育活动的人员，需要出示已经完成疫苗接种的二维码，或持有豁免接种证明书。俄联邦其他州也在相继推出疫苗接种二维码制度，无疫苗接种二维码者将禁止乘坐公共交通、出入博物馆、电影院等公共场所。

动员民众尽快接种疫苗

俄很多联邦州和地区明文规定，从事服务行业的公司企业必须确保80%以上的员工接种新冠疫苗；企业应保证至少30%员工采取远程办公的方式上班。暂停60岁以上老人和慢性病患者的公交免费或优惠政策以保证他们居家隔离等。由于以上措施和规定的实施，近期和放假期间俄民众接种疫苗的愿望大大提高了。

据俄防疫部门介绍，目前已有超过6000万人接种了一剂疫苗，超过5700万人完成了疫苗全程接种。有专家指出，为了达到群体免疫，需要超过80%的俄罗斯成年人接种新冠疫苗，也就是需要9000万人完成疫苗全程接种，任务还很艰巨，需要俄民众积极响应和配合。