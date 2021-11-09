北京初雪后今起气温显著回升

记者从北京市气象台获悉，从今天起北京气温将明显回升，今天白天最高气温将升至9℃。不过白天阵风较大，市民早出晚归时还要注意防寒保暖。气象部门预计，本周日（14日）前后北京还会有冷空气活动，气温将有波动，市民可以关注临近的天气预报，及时添衣。

“喜提”初雪之后，昨天北京重新回到蓝天的怀抱。清澈的天空看不到一丝杂质，美好的天气令不少市民对去户外走走心生向往。然而，在风寒效应影响下，昨天的天气只能用美丽“冻”人来形容，4级左右的北风，中间夹杂着7级左右的阵风，在户外短暂停留就会冻得瑟瑟发抖。

昨天清晨，北京南郊观象台最低气温为-0.5℃，午后，在温暖的阳光下，最高气温升至了5℃左右，较之7日白天1.6℃的最高气温有了一定提升，但与降雪前的12.7℃相比，还可以算得上是“断崖式”下跌。受补充冷空气影响，昨天早晨北京不但气温低，而且北风较大，风寒效应显著，早起上班的人结结实实感受到了“分分钟吹透”的感觉。

受补充冷空气影响，市气象台昨日20时继续发布大风蓝色预警信号。预计昨晚至今日20时，本市大部分地区有3、4级偏北风，阵风6、7级，山区阵风可达8级左右，市民外出要注意防范。气象部门预报显示，今天白天北京以晴为主，最高气温9℃。气温虽然回升不少，但目前北京仍处于寒潮黄色预警中，市民早出晚归一定要注意防寒保暖。在极佳的大气能见度条件下，昨天傍晚，北京天空上演了肉眼可见的金星伴月景观，美丽的景象令人惊叹，也给寒风中下班回家的人带来了一丝安慰。

据北京市气象台介绍，本周周前期，受补充冷空气影响，北京将多北风，短时阵风较大，风寒效应显著，市民需注意防风防火、防寒保暖。从已有气象资料来看，14日前后本市还会有冷空气活动，届时气温将会出现波动，市民可以及时关注临近预报，注意保暖，谨防感冒。初雪过后，本市部分水域水面出现了薄冰。气象部门提醒，目前本市地面温度仍然较高，冰面还很薄，市民切忌出于好奇私自踩踏冰面，以防发生危险。此外，窗前的冰挂看着虽然美丽，但随着气温升高，高处掉落的冰挂也会有一定危险性，市民外出时一定要注意躲避。