“北京普惠健康保”公布理赔细则、增值服务报告

本报北京电 （记者熊建）“北京普惠健康保”已于9月30日关闭个人参保通道，随着参保期的结束，“北京普惠健康保”的承保和服务工作也在有序推进。为了切实履行服务承诺，“北京普惠健康保”日前公布了理赔细则和增值服务报告。

为了和医保保障周期保持一致，“北京普惠健康保”的保障期为2022年1月1日至2022年12月31日，相关理赔工作将从明年1月1日正式开启。免费增值服务已于2021年10月1日正式生效，截至10月31日已为参保人提供免费增值服务69次，涵盖外科伤口换药、陪诊、PICC护理、上门打针等。

相比其他“惠民保”类产品一般需要参保人到商业保险公司柜面申请理赔，“北京普惠健康保”作为北京市唯一的城市定制型商业医疗保险项目，实现医保内一站式理赔，理赔结算更便捷。

此外，“北京普惠健康保”在提供充足的医疗保障同时，还为参保人提供出院后的5次复查陪诊或上门护理增值服务。

业内人士表示，相比在线咨询、健康管理等增值服务，“北京普惠健康保”以复查陪诊及上门护理为主的增值服务实用性更强，更能满足患者在上门护理方面实实在在的需求，解决院后的居家护理难题。

截至2021年9月30日，“北京普惠健康保”参保人数达301.51万人。统计数据显示，在“北京普惠健康保”参保群体中，80后参保人数最多，占比超22%；在参保形式上，家庭投保成为“北京普惠健康保”的主流形式，超56%用户为家人投保。

在参保人群上，健康人群占比84.14%，既往症人群占比15.86%，充分体现了该产品设计的普惠初衷。与其他商业类医疗保险相比，“北京普惠健康保”既往症可保可赔，与健康人群形成差异化赔付，除合同约定的特定既往症，其他疾病可按健康人群比例赔付，惠及更多患病群体。