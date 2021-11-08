国家医保局：新旧医保平台集中停机切换 跨省异地就医结算先了解这些信息

人民网北京11月8日电 （记者乔业琼）近日，国家医保局就跨省异地就医直接结算服务发布提示，各地正在按照国家医疗保障信息化部署加快推进新医保服务平台落地应用，进入了新旧医保信息平台集中停机切换期，相关地方医保部门已发布停机公告。停机切换期涉及的地方将暂时无法提供跨省异地就医直接结算服务，参保人可全额自费结算后回参保地医保经办机构按规定进行手工报销。

参保人在跨省异地就医直接结算前可通过以下方式提前了解相关信息：

一是登录国家医保服务平台APP，点击热门服务“异地就医”模块，或登录国家异地就医备案小程序，及时了解参保地和就医地系统停机安排。

二是登录国家医保服务平台APP，点击热门服务“异地就医”，进入异地就医备案记录查询模块，查询跨省异地就医备案是否还在有效期；在异地联网定点医疗机构查询模块（或登录国家医保服务平台网站fuwu.nhsa.gov.cn），查询就诊医疗机构是否可以提供住院或门诊跨省直接结算服务。

三是跨省异地就医结算中遇到其他问题，还可通过热门服务中的“异地就医”模块，查询参保地医保经办机构咨询电话进一步寻求帮助。

据悉，2020年10月，国家医保信息平台主体建设完成，现已在河北等27省（区、市）落地应用。全国统一的医疗保障信息平台上线后，将为广大参保人员提供更加便捷、顺畅的跨省异地就医直接结算服务。