好丽友副总经理郑浩英：进博会洞见助力新产品开发

11月5至10日，第四届中国国际进口博览会在黄浦江畔启幕，展览面积、展商数量再创新高，进博会“朋友圈”再扩容。作为进博会的“老朋友”，国际知名食品企业好丽友携原产于世界各地的好丽友·派及年内推出的新品亮相，同与会各界深度交流互动，分享亲环境经营理念，共同推动休闲零食产业的创新、可持续发展。

谈及进博会参展经历，中国好丽友副总经理郑浩英先生深有感触。他表示：“进博会是一个全球性盛会，我们很高兴能有幸参与其中。我们是亲历者，更是受益者。连续举办四届的进博会，已成为中外企业洞见中国市场新趋势和全球行业发展的风向标。正是借助这种洞见，我们能够更加敏锐地捕捉到市场机遇，为消费者提供更加安全、健康、美味的新产品”。

中国好丽友市场部负责人静北表示，消费升级伴随下沉市场同时发力，未来中国消费品市场潜力无限。公司持续推进传统品类创新升级，正式进军营养代餐品类，深化布局健康食品行业，这一切必将为未来的可持续增长奠定坚实的基础。

此外，在本届进博会上，好丽友不仅带来了丰富的展品，更带来了亲环境经营理念。好丽友公共事务总监张晓艳介绍，近年来中国好丽友一直在推进绿色办公及绿色工厂创建活动，每年实现电力节约近千万千瓦时，燃气节约数十万立方。以广州工厂为例，相较2017年，2020年单位产品能耗下降22%，碳排放降低24%，用水量降低42%。年内，上海工厂的光伏发电项目也将竣工投运，预计年发电量200万千瓦时，可减少二氧化碳排放1500余吨。