辉瑞与壹零医数字化创新实验项目阶段性成果发布会举行

在第四届进博会上，辉瑞与壹零医联合举行了“生·而自在”数字化创新项目阶段性成果发布。据了解，该项目旨在进一步增进公众对于疾病预防的认知，扩大疫苗可及性，并通过数字化创新的手段促进母婴全生命周期健康管理，助力医疗产业及公共卫生体系的建设和发展。

据悉，在本次合作中，双方聚焦可通过疫苗预防的严重公共健康问题，致力于肺炎球菌性疾病教育及科普，通过壹零医旗下包含布谷医生APP、布谷妈妈APP及小程序工具矩阵在内的全链路数字化创新模式，为孕产妇和新生儿家庭提供疾病预防知识和疫苗接种指导，共建健康的数字化疫苗接种生态体系。同时，为孕晚期至产后三个月的妈妈群体，组建涵盖产科、儿科、预防保健、营养科等四位医生组成的“专属医生团”，为妈妈提供更专业、更全面、更有温度、更有趣味的服务；疫苗提醒小程序还可为新生儿家庭提供婴幼儿疫苗接种提醒的贴心服务，帮助婴幼儿及时获得疫苗的保护，远离疾病侵袭。

辉瑞生物制药集团中国区疫苗市场负责人车艳表示：“作为一家以科学为基础的、创新的、以患者为先的生物制药公司，我们积极探索创新的发展模式，与中国各地的初创企业共同探索开发新颖有效的数字化解决方案，共同挖掘创新力量。我们非常期待和国内互联网医疗平台壹零医进行战略合作，运用数字化创新等手段更好地帮助生命各个阶段人群的健康管理，为实现‘健康中国2030’贡献力量。“

壹零医首席执行官殷晓鹏表示：“在医疗健康数字化大背景下，如何创造出更优质、更可及、更便捷的医疗健康服务，是所有医疗服务从业者的使命和责任。壹零医致力于打造高活跃、高留存的信任医患生态，深度链接医疗服务资源，技术驱动的线上线下全周期专属医疗健康服务。这与辉瑞倡导的‘妇幼全周期健康服务’的理念不谋而合。我们期待与辉瑞一起共同探索妇幼全周期健康管理新模式，为新生儿家庭提供更有温度的专业服务，实现‘让每个家庭拥有无上限的健康可能’的使命。”