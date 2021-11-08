据北京卫健委官方微博消息，11月7日0时至24时，北京新增1例本土确诊病例，无新增疑似病例和无症状感染者；无新增境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者。治愈出院2例。

确诊病例：现住昌平区东小口镇小辛庄村，为确诊病例的密切接触者。10月27日进行集中隔离，10月27日至31日和11月2日的核酸检测结果均为阴性，11月6日出现咳嗽症状，当日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院隔离治疗，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，11月7日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

已对确诊病例开展流行病学调查，按要求落实管控措施。

当前疫情防控形势仍然严峻复杂，要按照“快、严、准”原则，聚焦重点区域和高风险人群，做好管控筛查工作；风险人员请主动报备，配合各项防控措施；集中隔离、居家隔离人员及高风险管控人员要严格遵守防疫规定。近日天气寒冷，提醒广大市民朋友注意防寒保暖、避免去人多拥挤的场所，要坚持开窗通风，促进室内空气流动；开窗通风时要注意防寒保暖，尤其是家中有老人、孩子等抵抗力较弱人群要做好保暖防护。