河南新增本土确诊病例18例 其中郑州市16例周口市2例

据河南省卫健委官方微博消息，11月7日0—24时，河南省新增本土确诊病例18例(郑州市16例，含无症状感染者转确诊病例13例；周口市2例，含无症状感染者转确诊病例1例)，新增本土无症状感染者7例(郑州市7例)；新增境外输入无症状感染者1例；无新增疑似病例；2例境外输入确诊病例治愈出院，1例境外输入无症状感染者解除医学观察。

2021年7月31日至11月7日24时，全省累计报告本土确诊病例199例，累计出院本土确诊病例162例。目前在定点医院隔离治疗的确诊病例37例。

2020年1月21日至2021年11月7日24时，全省累计报告确诊病例1592例(本土1472例、境外输入120例)，现有住院病例49例(本土37例、境外输入12例)。尚在医学观察的无症状感染者24例(本土10例，境外输入14例)。累计追踪到密切接触者46921人，正在观察的密切接触者1580人。

河南省卫生健康委提醒您：

戴口罩，人群聚集处需格外注意；勤洗手，避免用未清洁的手接触口、眼、鼻等部位；常通风，每天开窗通风不少于2-3次；少聚集，减少不必要的聚会、聚餐，公共场所要保持一米以上社交距离；使用公勺公筷，餐具用后要消毒。特别是做核酸检测，要戴好口罩，保持一米线，做好配合；主动接种新冠疫苗，配合社区开展流调、采样。科学就医，有发热、干咳、咽痛等呼吸道症状要及时就近就医。