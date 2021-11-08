四川新增本土确诊病例4例

中新网11月8日电 据四川省卫健委网站消息，11月7日0-24时，四川新增新型冠状病毒肺炎确诊病例5例(其中，境外输入1例，为11月6日无症状感染者转确诊；本土4例：2例为11月6日本土无症状感染者转确诊；1例，女，63岁，系成都市通报确诊病例6的同楼栋邻居，11月5日其居住小区纳入封控，11月7日确诊；1例，男，35岁，系成都市通报确诊病例6的同事，11月5日作为密切接触者纳入集中隔离，11月7日确诊)，无新增治愈出院病例，无新增疑似病例，无新增死亡病例。

截至11月7日24时，全省累计报告新型冠状病毒肺炎确诊病例1245例(其中境外输入666例)，累计治愈出院1210例，死亡3例，目前在院隔离治疗32例，2531人尚在接受医学观察。

11月7日0-24时，全省新增无症状感染者6例(其中，境外输入4例，1例为10月27日自柬埔寨乘机抵蓉，1例为10月30日自埃及乘机抵蓉，2例为11月6日自埃及乘机抵蓉，均于11月7日诊断为无症状感染者；本土2例，1例，女，43岁，系外地通报的一确诊病例及成都市通报确诊病例3的密切接触者，11月2日纳入集中隔离；1例，女，89岁，系成都市通报的确诊病例6的同楼栋邻居，11月5日其居住小区纳入封控，均于11月7日诊断为无症状感染者)，当日转为确诊病例3例，当日解除集中隔离医学观察0例，尚在集中隔离医学观察20例，比前一日增加3例。

截至11月7日24时，全省共有9个中风险区，分别为成都市金牛区营门口街道顶峰水岸汇景小区(一期、二期)、成都市成华区华府沙河小区、成都市成华区理工东苑西区、成都市锦江区首创娇子1号小区、成都市锦江区蓝光·凯丽香江小区、成都市郫都区犀浦天璟荟小区、成都市郫都区西郡兰庭小区B区、成都市高新区保利百合花园小区、成都市东部新区金鸡村1社安顺街354号至裕民街14号，全省其余地区均为低风险区。