上坡仁

疫情暴发以来，人们普遍对戴口罩、勤洗手等防控措施熟记于心并付诸行动，尤其是进入人员密集的公共场所时都会自觉佩戴。

日前，我在乘坐地铁途中发现一些人的防控意识有所松懈，不能严格按要求佩戴口罩。一名年约七旬的男子在地铁里没有佩戴口罩，经安全员劝导才戴上，期间数次旁若无人地摘掉口罩吃东西，对这种乘客，附近的乘客敢怒不敢言，纷纷为之侧目，有的干脆采取惹不起躲得起的战略敬而远之。

作为人员密集且人员流动较大的特殊空间，地铁车厢内的疫情防控工作丝毫都不能懈怠。每趟地铁车厢内不但有本地居民，还有不少乘坐公共交通工具而来的外地旅客，每个乘客能不能严格遵循防控规定直接关乎自己和他人的身体健康及生命安全，只有人人做好自我防护，才能最大限度地消除疫情传播蔓延的风险隐患。

所以，在乘坐地铁时，谁都不能因为图省事就不严格佩戴口罩。毕竟，任何一个小小的疏忽大意，都可能让新冠肺炎病毒乘虚而入带来严重后果，导致防控工作前功尽弃。