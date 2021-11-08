养生项目创新别盲目攀附医疗“近亲”

进浴缸，身埋“泥土”……近日，一种名叫酵素浴的“活埋式养生项目”在多个短视频平台被频频推荐，也受到网民的普遍追捧。有主播表示，被“埋”后会感觉浑身发热，还有主播称，做酵素浴10分钟相当于运动两小时，可以“躺着瘦”，甚至有主播直言此类酵素浴可以“排毒”“治病”。医学专家表示，酵素浴能治病的说法并不成立。目前已有酵素浴经营机构因发布涉及疾病治疗功能的酵素浴广告，被相关部门处罚。（11月7日《北京青年报》）

当前，愿意花钱养生的人越来越多，但购买养生服务，不能总是浴足、桑拿、按摩等老几样。创新型养生项目不仅可以带来新鲜感，而且还能拓展养生人内涵、提高养生的作用。近年来市面上出现的一些养生新项目，独具特色的药浴熏蒸、水养、沙浴等，都颇具吸引力。

养生项目创新更不乏“大手笔”。比如，国家卫健委等部门曾于1019年联合下发《关于促进森林康养产业发展的意见》，鼓励利用森林生态资源、景观资源、食药资源和文化资源与医学、养生学有机融合，则是从更宏观的层面，鼓励养生项目创新。养生成为发展的蓝海，不仅社会养生机构倾力于创新，而且很多地方都在力推养生经济，做大养生市场蛋糕。

也要看到，养生与医疗是“近亲”，两者极容易混为一谈、甚至浑水摸鱼。因此，在鼓励创新的同时，需要格外提防养生创新项目借医疗之名进行营销。在这方面，社会不乏深刻的教训，无论是“汗蒸” 治癌、还是停食治病、喝风减肥，这些过去曾出现的养生陷阱，都带着“创新”的影子，也打着治病的幌子。在“活埋式养生项目”当中，姑且不论是否真有效果，仅以宣传“躺着瘦”“可治病”而言，均已越过了红线。

养生是预防疾病、促进健康的前置手段，是促进健康的“前卫”。假如养生项目忘记了自身定位，在宣传上揩医疗的油、在行动上越位做医疗的事，则不仅让顾客遭遇多重损失，而且还可能让养生项目的开发与拓展误入歧途。假如酵素浴一心想攀医疗“近亲”，抄赚钱的“近路”，就注定行之不远，遭市场淘汰是迟早的事，养生机构应该作出利于长远发展的理性选择，做一个恪守本分、诚信待客的经营者。

除了养生机构要恪守本身之外，养生与医疗还需划定更清晰的红线，让经营者看得清边界，也让顾客懂得风险在哪、知道如何维权。酵素浴是否有效，让专业团队评估，让时间去检验，在此之前，养生机构不夸大宣传，不越界服务，各种监督力量深入到项目的每个细节，对出格行为尽早干预，方能在不伤创新热情的同时，避免养生新项目催生新乱象。